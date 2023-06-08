烏克蘭台灣志願兵殺同鄉！手榴彈丟戰友求刑15年　汙衊曾聖光間諜

▲烏克蘭台灣志願兵潘男（左）、陳晞（右）。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

俄烏戰爭開打超過一年，近日傳出有台灣陳姓志願兵，遭同樣是台灣志願兵的潘姓男子投擲手榴彈殺害，潘男因此被逮捕，面臨最多15年監禁的刑事起訴。

台灣志願兵陳晞5月27日在臉書發文，透露台灣志願兵潘姓男子的惡劣行徑，指出曾任中華民國陸軍特站指揮部志願役的潘男，個性自大，隨著俄烏戰爭開打加入烏克蘭國際兵團，沒想到除了在網路發起捐贈物資，還跟同隊的中國隊友起糾紛，甚至製作手榴彈陷阱，企圖炸死他的指揮官跟隊友，並打算嫁禍給中國隊友。

陳晞透露，幸好當時無人傷亡，潘男便遭兵團開除。陳晞指出，潘男被開除後持續在網路吹噓，之前台灣志願兵曾聖光看不下去揭穿謊言，卻遭潘男找人圍毆，甚至污衊曾聖光是中國間諜，最後被曾聖光擊退，直到曾聖光過世後又出現在網路蹭熱度。

陳晞最後看不下去，在臉書舉發一連串潘男行為，沒想到因此引來潘男涉局，直接朝陳晞投擲3枚手榴彈，造成陳晞背部受傷，而陳晞的隊友則因手榴彈碎片造成血胸，緊急送醫現無大礙。

烏克蘭警方獲報後循線逮捕潘男，經過當局相關單位一個月調查後，檢察官表示，潘男即將面臨10-15年的有期徒刑。陳晞透露，為了揭露潘男惡行，將跟另一位台灣志願兵返台，將這一切公諸於世。