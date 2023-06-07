共機擾台不辦雙城？　蔣萬安：報中央核准後才舉辦

記者陳家祥／台北報導

台北上海雙城論壇預計8月舉辦，本屆輪到上海方主辦，民進黨議員不斷要求市長蔣萬安需遵守「中共不擾台、對台釋出善意、雙方地位對等」3原則才可舉辦。對此，蔣萬安7日受訪說，不管是他還是副市長出席，都會報准中央核准後才參加，「過去怎麼辦，我們就會怎麼辦」。

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家祥攝）



蔣萬安說，雙城論壇市府的態度非常清楚，就是遵守中華民國的《憲法》、《兩岸人民關係條例》，而且不管是他或是副市長出席，也都一定要報准中央核准後，才會參加。

「其實在兩岸關係緊張之際，城市間的交流更顯重要，而且有正面意義。」蔣萬安說，不管外在環境如何變化，兩岸之間還是要交流，這也是中央政府目前的主張。

蔣萬安說，不管是蔡英文總統2月份參加台商聯誼餐會，特別指出希望在疫情之後恢復健康永續的交流；賴清德副總統也特別講到，台灣不應該放棄跟對岸交流的機會；交通部在前不久也開放兩岸航點；陸委會甚至公開肯定雙城論壇，而且也說在必要時也願意提供適當的協助，甚至說台北燈會是一個好的合作經驗，這些一定是秉持對等尊嚴善意互惠原則舉辦雙城論壇。

蔣萬安強調，今年雙城論壇一定會秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則舉辦，態度上之前就已經說明清楚，雙城論壇是城市交流，陸委會也說過雙城論壇就是市政交流，也肯定樂見台北上海之間就市政議題交流。