謝舒凡爭取台南大北門區　區區有機車練習場、駕訓班及下鄉考照

▲台南市議員謝舒凡，要求大北門區6行政區需區區有機車練習場、駕訓班、及下鄉考照與推行行動監理車，嘉惠偏鄉居民。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

全國1有4人參與機車考照，但申請政府補助2600-3000元的考照前駕訓人數竟不到1人，台南市議員謝舒凡7日請市府針對年輕學子與長者族群加強宣導。

謝舒凡並要求大北門區6行政區需區區有機車練習場、駕訓班、及下鄉考照與推行行動監理車，嘉惠偏鄉居民。她還建議目前正在籌備與整建的台南市傳統藝術中心能與社區大學結合，讓傳統藝術深入民間，以及學甲區多功能體育館能提早在明年華宗盃賽事前啟用，讓選手不用四處奔波比賽。

謝舒凡議員表示，偏鄉居民資源不足，很多區連機車場練習場都沒有，父母不是在廟前教孩子騎機車，就是帶孩子到麻豆機車練習場，以大北門區的西港、佳里、北門、將軍、七股及學甲到麻豆的車程大約在20到35分鐘，若父母沒空，孩子們自行去，又牽涉到無照騎車，所以她希望交通局能規劃大北門區區區有機車練習場及駕訓班。對於中央補助考機車駕照前參與駕訓班參與率低，她也希望交通局能多加宣導，且能不受當前的公里數限制，能辦理下鄉考照，還有比照高雄市推出行動監理車到偏鄉服務，辦理民眾的行駕照異動與更換，還有交通違規的宣導等等，便民的空間很大。

謝舒凡議員也關心原天仁工商改建為台南市傳統藝術中心的進度與開放期程，她擔心這4來市府只爭取到中央1500萬元的規劃設計費，後續的整修經費還無著落，該中心要到何時才能正式對外開放呢？她問市長黃偉哲有信心在任內啟用嗎？

文化局長謝仕淵先說，台南市有條件的優勢可跟文資局爭取經費，該案將從2024年分3進行整建，且原有的教室在整修後可先行開放使用，可分年分期開放。謝舒凡議員問教育局，該中心可否與該局合作呢？社區大學是否可可加入呢？局長鄭新輝說，大北門區有些學校都有傳統藝術社團可配合，社大今年會重新招標，目前四個區已有16個據點，包括學甲區4個點、西港與七股各一個點、佳里區有十個點，未來若配合，據點可再擴大。

為避免全國四大盃賽之一的華宗盃賽事，因賽場不足導致賽事無法集中，選手需四散比賽，由謝舒凡議員父親謝財旺之前擔任議員催生的學甲區多功能運動館場工程正規畫設計中，謝舒凡議員建議能提速到明年完工，讓參與華宗盃賽事的6多位選手，不用四處奔波比賽，能集中在學甲競賽。體育局長陳良乾表示可以，市長黃偉哲也說有信心該工程趕上比賽。