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軟硬實力兼具！食育力城市大調查　花蓮連續3年蟬聯冠軍

▲花蓮在有機農業種植面積和優遊農村體驗社區比例領先全台。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮在有機農業種植面積和優遊農村體驗社區比例領先全台。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣連續三年、再度蟬聯2023年食育力城市大調查冠軍寶座，這一成就彰顯了花蓮縣在食農教育領域取得的卓越成果，花蓮縣長徐榛蔚表示，這些成就來自各級農民團體、農村社區、學校師生及縣府團隊共同的努力，感謝食育力城市大調查肯定本縣在食農教育推動上的領導地位。

這次食育力調查，花蓮縣在農業與環境、教育與文化、健康與營養、食安與衛生、推廣滿意度等五大面項中獲得517.35分，為總分唯一超過500分的縣市，更是全國各縣市連續三年總排名第一。在分項下，有機農業種植面積和優遊農村體驗社區比例，更是領先全台。花蓮縣透過辦理各種食農教育活動外，今年也舉行第2屆食農博覽會活動，呈現台灣與花蓮推動食農教育的成果，讓民眾及師生深入了解各單位推動食農、食育、食漁教育的過程與價值，落實永續生活理念。

▲花蓮在有機農業種植面積和優遊農村體驗社區比例領先全台。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲五大面項中獲得517.35分，為總分唯一超過500分的縣市。

縣長徐榛蔚指出，這次評鑑在農業與環境項目，花蓮縣極積推廣有機農業生產面積，至今年4月累計達3,174公頃全國第一，占全國有機面積近四分之一，有機農業是負碳產業，具有土壤碳匯的效果，有機生產過程中能減少碳排，但有機較慣行成本相對高，我們利用政策輔助來達到目標，也讓農友更願意投入有機農業。例如，花蓮縣100%補助有機驗證費用；補助有機資材、租地、溫網室及智慧環控設施等方式，提高農民投入的動力，鼓勵農友轉型為有機生產，以有機耕作面積每年成長 10% 為目標，從有機米、蔬菜再拓展到文旦柚、苦茶、咖啡等多元的有機作物，為土地有機轉型努力。花蓮縣政府更在食農教育法公布之前就已經多年辦理學童營養午餐食用有機米與有機蔬菜，去年也推動有機豆奶進入學童餐食，顯示縣府在推動食農教育方面腳步先於其他縣市，也讓花蓮縣有機首都的優質農特產品可以讓全民共享。

在推動農村旅遊體驗教育部分，花蓮農村社區蘊藏豐富元素，累積了許多傳統智慧，透過農村旅遊體驗實踐食農教育是一個具有特色且務實的方式，從巴拉告、竹筒飯、香蕉飯、石頭火鍋、舞米、製茶體驗、食魚體驗、產地餐桌等等，結合淨零碳排，融合敬天愛人，五感體驗，禮儀習慣，環境友善，傳統文化，節氣時令，循環共享，創造多元價值，將食農生活具體實現。

徐榛蔚表示，感謝食育力城巿調查讓花蓮縣的食農教育成果在全體縣民和縣府團隊的努力下可以讓全國看見，這是對花蓮縣的肯定，我們將會在現有的成果上持續優化辦理，並且滾動檢視執行方式，期盼在花蓮縣有機首都的基礎上邁向食農教育首都，讓全國民眾可以共同受惠。

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