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社會 社會焦點 保障人權

找早餐店闆娘幫跑紅白帖　花蓮副議長A助理費129萬...認罪換免囚

▲▼ 花蓮縣議會副議長潘月霞 。（圖／翻攝潘月霞臉書）

▲花蓮縣議會副議長潘月霞 。（圖／翻攝潘月霞臉書）

記者黃資真／花蓮報導

花蓮縣議會前副議長潘月霞在任職期間，與女兒以及4名民宿友人、員工為人頭，詐領129萬餘元助理費，近日判決出爐，由於2人皆坦承犯行，繳回所有不法所得，花蓮地院將母女倆各判1年11月、1年6月，宣告緩刑5年。

判決指出，潘月霞自2018年至2022年擔任副議長期間，與女兒潘宣羽合謀，找來早餐店邱姓老闆娘，請她幫忙跑紅白帖、可申請議會補助，以及工程行章姓老闆上報為議會人頭助理。

另外，潘宣羽再找來民宿內2名員工當人頭，除了得做民宿工作外，偶爾需開車搭載潘月霞、每周1天到服務處接電話、當臉書粉專的小編PO文，員工等同於拿議會給的薪水做2份工作；而潘月霞拿著4名人頭助理名字，浮報月薪4萬元，實際上每人只給2萬多元，多出的金額得交給她，4年期間共詐領129萬421元。

潘月霞母女倆偵查、審理均坦承犯行，全數繳回犯罪所得，法官考量2人無前科，潘月霞依公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪處1年11月，緩刑5年，判決確定1年內向公庫支付90萬元；潘宣羽依非公務員與公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪處1年6月，緩刑5年，判決確定1年內向公庫支付10萬元，皆褫奪公權5年。

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