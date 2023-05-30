瑪娃掀長浪…情侶七星潭戲水「秒被吞噬」！她目擊嚇壞啊啊叫：人

記者戴若涵／綜合報導

中度颱風「瑪娃」來襲，受外圍環流影響，花東岸邊頻現長浪，接連發生民眾落海事件！花蓮縣秀林鄉3名學童赴海邊玩水，2人遭大浪捲走，1人被救起、1人死亡；宜蘭一名國中少女與張姓職業軍人到南方澳「情人灣」踏浪，1獲救、1失蹤。儘管接連發生類似事件，但仍有29日仍有民眾赴海邊戲水，一對情侶險遭大浪捲走，嚇得目擊者直啊啊叫，喊著「人人人！！！」

▲情侶到花蓮七星潭遊玩，險遭長浪捲走。（圖／翻攝自臉書「記者新聞網」，下同）

花蓮海巡隊28日上午11時45分接獲民眾通報，有2名學童在海邊戲水遭大浪捲走，隨即出動巡防艇前往該海域搜救，並於中午12時許先找到11歲的周姓孩童，所幸人意識清醒，僅受有輕微擦傷並無大礙。海巡持續搜救，於同日下午3時38分發現被沖上岸的李姓孩童，但人已無生命跡象，經緊急送醫搶救仍宣告不治。

宜蘭一名13歲柳姓少女與25歲張姓職業軍人透過網路結識，雙方相約28日上午8時30分到南方澳內埤海灘「情人灣」踏浪，當時受瑪娃颱風外圍環流影響，海邊已出現明顯長浪，但2人仍下水，雙雙慘遭大浪捲走，張男自行游回岸邊，但柳女卻失聯，目前仍未找到人。

儘管接連發生民眾遭大浪捲走的事件，仍有人不顧生命安全前往海邊戲水。「記者新聞網」上傳一段影片指出，網友28日在花蓮七星潭拍到，一對情侶戲水遭浪沖走，所幸附近有大石頭擋住，否則後果不堪設想。

透過影片可發現，一對情侶在七星潭岸邊觀浪，下秒一個長浪打來，距離浪花較近的女子，瞬間遭浪吞噬後跌倒，由畫面右側推至左側處，男友則是一度站不穩，不久後2人遭浪捲到一旁，旁邊目擊者見狀隨即上前協助，所幸情侶戲水處有多顆大石頭擋住，人才沒有被捲走。

驚險畫面讓一旁影片拍攝者忍不住驚呼，「啊啊啊啊啊啊，人人人」、「掉下來了」，另一名目擊者則嘆，「你看，是不是很危險」、「早上才沖掉2個人欸」。花蓮第一二岸巡隊呼籲，颱風來襲期間請民眾切勿前往岸際逗留及觀浪，以防憾事發生，發布禁（限）制公告期間，若民眾擅闖管制區域經勸導不離去者，可依違反災害防救法，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。