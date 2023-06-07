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中市府一審勝訴　台開應返還工業區二期款項4億餘元

中市府一審勝訴 台開應返還工業區二期款項4億餘元（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲工業區鄰近廠房乙種工業區土地（左-護坡地）案返還出售收入款項訴訟案一審勝訴。（圖／臺中市政府經濟發展局提供，以下同）

地方中心／台中報導

台灣台中地方法院6月2日判決，台中市工業區二期內鄰近廠房乙種工業區土地（護坡地）案返還出售收入款項訴訟案一審勝訴，台灣土地開發股份有限公司除須返還市府4億2,596萬1,138元，且需給付市府自民國108年4月12日起至清償日止，按週年利率5%計算的利息，約9,179萬元，並宣告市府於第一審訴訟費用部分，由台開公司負擔。

經發局說明，原台中工業區二期土地早於70年6月開發完成公告出售，出售完成後廠商陸續進駐，而當時卻反映護坡地屬於斜坡地，無通路，管理維護不易，造成廠商困擾，因此評估護坡地出售予毗鄰廠商使用。

中市府一審勝訴 台開應返還工業區二期款項4億餘元（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲臺中市工業區。

經發局強調，市府於91年5月14日召開「台中工業區土地標準廠商租售審查小組第四次審查會議」審議土地出售可行性、範圍及價格等相關事宜；經決議後，市府與台開公司簽訂成立委任契約，委託台開公司辦理護坡地出售事宜，期間至106年12月31日止。委任期間共出售63筆土地，土地價款合計4億5,851萬8,580元，扣除代辦費及相關應付費用，應返還市府4億2,596萬1,138元。

經發局表示，已多次請台開公司返還土地價款，該公司均未依約定返還；遲至108年市府與其委任關係消滅後，向台開公司催告並限期給付仍未果；市府為捍衛權益，108年10月28日向台中地方法院提起民事訴訟。

經發局說，訴訟期間，台開公司屢以更換法院管轄權、置換代理律師及爭執相關費用支出等方式，拖延訴訟期程。經台中地方法院委請會計師公會，就台開公司所列支出辦理鑑定查核後，釐清各項費用歸責，經3年的努力，市府所提訴求獲法院公鑒一審勝訴。

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