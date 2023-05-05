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陳水扁親家趙玉柱步出明德外役監　一頭白髮向媒體揮手

記者林悅、吳銘峯、柯沛辰／台南報導

前總統陳水扁親家趙玉柱涉及台開內線交易、侵占台灣省桌球協會公款等案，遭判刑4年3個月定讞，在2021年10月入監服刑。如今他向矯正署申請假釋獲准，5日從明德外役監離開返家，比起昔日多了一頭白髮，但心情似乎不錯，還對在外守候的媒體表示感謝，最後由兒子趙建勳開車接回。

法務部表示，趙玉柱入監執行迄今已超過2年5月，服刑超過2分之1，經外部專家學者組成假釋審查會，詳加審核各項條件後，認定符合申請假釋標準，因此依法許可，後續待檢察官收到法院裁定後，開立執行保護管束命令，通知監獄辦理。

▲▼陳水扁親家趙玉柱步出明德外役監　一頭白髮向媒體揮手。（圖／記者林悅翻攝）

▲趙玉柱步出明德外役監，由兒子趙建勳接風。（圖／記者林悅翻攝）

趙玉柱、趙建銘父子於2005年間透過母親簡水綿的名義，向彰化銀行購入2萬多張台開股票。1年後台開股價已經飆漲，1年內大賺3億多元。經當時的立委邱毅爆料後，檢調單位介入偵辦，查出趙建銘2005年7月間，兩度參加台北市著名日本料理「三井」宴會，包含前台開公司董事長蘇德建等人，均參加這兩次宴會。

檢方認定趙建銘於席間獲得台開利多消息，並向彰銀達成購買股票的協議，因此依《證券交易法》「內線交易罪」對趙建銘等人提起公訴。案件進入審理後，由於「內線交易罪」對於犯罪金額計算一直無法達成定見，多次遭撤銷發回更審。

高院在更五審中以《速審法》減刑，最後將趙建銘判刑3年8月、趙玉柱判刑4年。全案再上訴，最高法院2021年10月間駁回上訴定讞，趙建銘父子陸續發監執行。

▲▼陳水扁親家趙玉柱步出明德外役監　一頭白髮向媒體揮手。（圖／記者林悅翻攝）

▲趙玉柱假釋，獄方人員確認身分。（圖／記者林悅翻攝）

另外，趙玉柱曾任台灣省體育會桌球會會長，期間挪用公款450萬元，被檢方依照「公益侵占罪」提起公訴，最後遭判刑1年2月定讞，於2015年10月間先發監執行。而台開案定讞後，檢方對他所犯二案聲請定應執行刑，最後法院裁定應執行有期徒刑4年3月。

趙氏父子2人發監後，在獄中表現良好，一併獲准到明德外役監服刑。趙建銘於上月21日獲准假釋出獄，而趙玉柱也在本月3日獲准假釋，檢方聲請法院裁定保護管束，高院於5日傍晚裁准。

▼趙玉柱向媒體揮手致意。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼陳水扁親家趙玉柱步出明德外役監　一頭白髮向媒體揮手。（圖／記者林悅翻攝）

 

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