為了她追到英國！女大生被跟蹤男用「口罩悶死」　棄屍行李箱中

▲警方在行李箱中找到失蹤女大生屍體。（圖／翻攝自倫敦警察廳）

記者李振慧／綜合報導

在英國倫敦就讀大學的21歲女大生希娜(Hina Bashir)，拜訪27歲工人阿爾斯蘭(Muhammad Arslan)的家後突然失蹤，警方後來在樹叢中一個行李箱中找到屍體，發現她多年來一直遭到阿爾斯蘭跟蹤騷擾，後來對方由愛生恨，把口罩塞入口中窒息身亡。

來自巴基斯坦的女子希娜，從小在家鄉與男子阿爾斯蘭結識，後來她前往倫敦學習商業管理，沒想阿爾斯蘭為了跟隨她也一起來到英國。阿爾斯蘭被控去年7月11日晚間，趁希娜來到家中拜訪時將人殺害並且棄屍，監視器拍到隔天他拖著一個沉重的行李廂離開家中，再也沒有拍到希娜任何身影。

▲驗屍發現女子是因為口罩導致窒息。（圖／示意圖／達志影像）

希娜失蹤後親友擔心報案，警方後來在當地一樹林行李箱中找到遺體，驗屍發現她口中被塞了一個口罩，而且口罩呈現球狀，導致她無法呼吸，最後窒息身亡。

阿爾斯蘭落網後原本否認犯案，但警方在他床上與日用品中發現死者血跡，找到與塞在死者口中相同的同款口罩，並在行李箱提把上發現DNA，他才終於坦承，多年來一直以為希娜會嫁給他，結果對方竟然已經和別人訂婚，覺得自己感情被欺騙才會犯案。案件仍在進行審理中。