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社會 社會焦點 保障人權

女苦等18秒過馬路被撞飛　目擊男見「身影消失」：騎士沒讓速度快

記者許權毅／台中報導

台中市沙鹿區沙田路一名29歲吳女昨（6）晚過馬路時，因為沒有子要禮讓，苦等18秒後小心翼翼過馬路，結果還是遭吳姓騎士撞飛，雙雙送醫。附近民眾表示，當時正在刷地，突然聽到一聲巨響，原本以為是騎士自摔，結果檢視監視器，一時還沒發現行人遭撞，仔細一看才發現女子是被撞噴，監視器畫面看上去女子的身影「瞬間消失」，還說「騎士未禮讓、速度頗快」。

▲▼吳女站在路邊等了18秒卻沒車禮讓，直到車流變少後才邁開步伐，沒想到卻在差一步的距離遭撞飛。（圖／記者許權毅翻攝）

事發在6日20時許，27歲吳男騎乘機車沿沙田路直行，在光田醫院前的一處路口，撞上正在穿越馬路的29歲吳女。該路口並無號誌，僅有行人穿越道，吳女過馬路前在路口苦等18秒，10輛汽機車都無人禮讓，好不容易邁開腳步，差一點就要順利通過馬路時，遭第11輛過的機車撞飛。吳女傷勢輕微腦震盪、左右手骨折等傷勢，今早9點多已出院，吳男臉部傷勢較重，左邊顴骨折，仍需要住院觀察。

▲▼光田醫院,斑馬線,馬路,過馬路,行人。（圖／記者許權毅攝）

▲▼該條斑馬線劃設在光田醫院與對街停車場，通過的行人量大，卻並無任何號誌，險象環生。（圖／記者許權毅攝）

▲▼光田醫院,斑馬線,馬路,過馬路,行人。（圖／記者許權毅攝）

附近民眾指出，該路口的行人穿越道在3月份才劃設，平時車禍不會多，就是昨晚這起比較嚴重，自己事發當下背對馬路在刷地，一開始有看到女子從人行道走來，還在路邊等待許久，不久後聽見撞擊聲，以為是騎士自摔，趕緊向光田醫院前的人員通報，便沒有多加留意。

目擊者說，自己後來調出監視器一看，才發現原來不只騎士倒地，還有一名長髮女子過馬路到一半被撞飛5公尺，機車速度快到監視器看上去相當模糊。

▲▼光田醫院,斑馬線,馬路,過馬路,行人。（圖／記者許權毅攝）

▲民眾通過該路口都會多加查看，實際觀察確實有許多車輛不禮讓。（圖／記者許權毅攝）

《ETtoday新聞雲》實地走訪該處路口，發現過馬路人潮多，仍然有車輛不禮讓情況，現場就目擊多次民眾要過馬路，卻有「車海」急著通過，只有少數駕駛會禮讓。

▲▼光田醫院,斑馬線,馬路,過馬路,行人。（圖／記者許權毅攝）

斑馬線就劃設在光田醫院前，正好對面就是停車場，停車民眾若要到醫院去，通過這條斑馬線就是最快的方式，鮮少會有人再繞到100公尺外「有號誌」的斑馬線。

▲▼光田醫院,斑馬線,馬路,過馬路,行人。（圖／記者許權毅攝）

▲▼該條斑馬線左右兩側設有紅綠燈跟有號誌斑馬線。（圖／記者許權毅攝）

▲▼光田醫院,斑馬線,馬路,過馬路,行人。（圖／記者許權毅攝）

記者觀察現場，女子遭撞的斑馬線設在沙田路與四平街新平巷上，面對光田醫院左側約95公尺處為鎮南路口，該處有紅綠燈、設有號誌的穿越道；右側約90公尺處為中正街口，同樣有紅綠燈、設有號誌穿越道。唯獨夾在兩處中間的斑馬線沒有號誌，加上穿越行人量大，險象環生。

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