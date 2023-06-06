誤把強力膠當成眼藥水　22歲女「左眼緊緊黏住」崩潰片爆紅

▲女子不小心把強力膠滴到眼睛。（圖／翻攝自TikTok／icyylyd）

記者李振慧／綜合報導

國外一名22歲女子在網路上拍片表示，不小心把強力膠當成眼藥水點進眼睛，導致整個眼睛緊緊黏住、無法張開，緊急就醫後醫生試圖分解強力膠水，但黏著力仍然很強，災難事件在網路上獲得超過500多萬人次點閱。

在TikTok平台擁有11萬粉絲的22歲女子莉德(Lyd)，拍攝影片表示，她使用眼藥水時沒先看清楚瓶身標籤，點了以後才發現自己用到強力膠水，導致一眼被膠水緊緊黏住。

莉德後來前往醫院接受治療，「醫生把一種可以分解膠水的藥物塗在我眼睛上，可是當他們試圖把我眼睛掰開時，發現沒有任何幫助，後來又把我帶到一個小房間內，使用金屬工具最後才終於成功」。

影片中可看到，莉德被黏住的眼睛好不容易可以睜開，不過眼白卻呈現紅色與黃色狀，她表示，眼睛依然感覺很痛，視力也受到影響，目前正在使用醫生開的抗生素眼藥水治療。

影片分享後獲得540多萬人次點閱，上萬網友留言，「天啊，光隔著螢幕看都覺得很痛」、「強力膠怎麼會放在眼藥水附近」，也有許多網友安慰她，「眼藥水和強力膠的瓶子真的長很像」、「希望妳的眼睛能夠早日康復」。