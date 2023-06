孩子被辱罵種族歧視字眼　四寶媽上門理論被白人女鄰居開槍射殺

▲女子被女鄰居開槍射殺,警方尚未逮捕凶嫌。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州非裔35歲女子歐文斯(Ajike “AJ” Owens)因為孩子被58歲白人女鄰居辱罵種族歧視字眼,她氣得跑去找鄰居理論時,竟然在家門口被對方開槍射殺,而且事發當時9歲兒子也在現場。歐文斯死亡後,警方目前尚未將開槍的女鄰居逮捕,引發民眾抗議。

事件2日發生在佛州奧卡拉(Ocala)一棟公寓大樓附近,歐文斯的孩子們在家附近空地玩耍時,58歲女鄰居突然對他們大吼大叫,孩子嚇得離開時,其中1人不小心把iPad掉在地上,孩子正打算去撿時,女鄰居竟然拿起iPad扔到他身上。

身為四寶媽的歐文斯得知事件後,前往女鄰居家想要理論,沒想到才剛到家門口,便在孩子面前遭開槍射殺。死者家屬代表律師克倫普(Benjamin Crump)指控,女鄰居當初對孩子們罵了很多種族歧視的話,認為事件與仇恨犯罪有關。

警方由於尚未逮捕女鄰居引發外界批評,警方表示,他們正在調查女子當時是否是因為人身安全受到威脅,因為自我防衛才會開槍,所以尚未進行逮捕。不過歐文斯母親反駁,事發當時,女鄰居根本連門都沒有打開就開槍,而且女兒身上也沒有帶任何武器,希望警方能盡快幫他們伸張正義。

This is Ajike “AJ” Owens — a mother of 4 fatally shot after she reportedly knocked on the door of a white woman’s residence to retrieve her child’s iPad. It’s believed that Owens’ children accidentally left the device behind in a field they were playing in, & the woman took it. pic.twitter.com/jfC6JJdQCS