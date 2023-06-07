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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

信任度保衛戰！　他揭侯友宜下滑主因：與國民黨連結

▲▼ 新北市長侯友宜市政會議後受訪 。（圖／記者崔至雲攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據《美麗島電子報》最新民調顯示，針對藍綠白總統參選人信任度，民進黨總統參選人賴清德以51.3點排行第一，國民黨參選人侯友宜和民眾黨參選人柯文哲皆為46.1點，其中，侯友宜的信任度相較於去年當選新北市長時大幅下降，製作此民調的民調專家戴立安指出，原因是民眾檢視的不只是侯友宜這個人，還包括國民黨的形象。

戴立安6日在媒體人朱學恒的YouTube直播中表示，在各黨總統參選人就定位前就做過信任度調查，但當時的頭銜就是新北市長侯友宜、前台北市長柯文哲等，而這次就不提三人先前或現任的職稱，直接稱呼為某某黨的總統參選人。他直言，令他最為驚訝的是侯友宜信任度大幅降低，「新北市長侯友宜」長期信任度都在7、8成左右，而變成「國民黨總統參選人」後，信任度掉了30幾趴。

戴立安分析，這是因為民眾在評價政治人物時常常會搭配著職稱與事蹟來看，侯友宜的信任度有如此大的變化，原因是民眾檢視的不只是侯友宜這個人，還包括國民黨的形象。他坦言，國民黨在去年信任度都還很高，從總統徵召開始出現內鬥就一路下滑。

戴立安舉例，像是國民黨主席朱立倫職稱還是前新北市長時跟變成黨主席後，信任度也是一路下滑，朱學恒也補充，「國民黨的頭銜對你是加分還是包袱？」在不同地區也有差異。

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關鍵字：

侯友宜信任度民調戴立安

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