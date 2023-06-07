宣明智手搭肩展整合「挺郭派」？　侯友宜揭請益目的：都是老朋友

記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨日拜會新竹縣議會並與地方人士餐敘交流，新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦，以及「挺郭派」的聯華電子榮譽副董事長宣明智等人皆出席。侯友宜今（7）日受訪時，媒體問到，未來是不是希望藉由宣明智整合挺郭派？侯說，與宣明智是老朋友了，他在科技產業是台灣重要推手，非常敬佩他。

▲新北市長侯友宜市政會議後受訪 。（圖／記者許靖騏攝）



立委林為洲昨晚也有出席餐敘，會後他釋出現場大家合照，照片中可以看到指出，宣明智將手搭在侯友宜肩膀上，外界關心，是否整合挺郭派成功？侯友宜說，與宣明智是老朋友了，他當年在桃園當警察局長的時候，宣明智提供了很多科技技術，像是天羅地網監視系統，在桃園市全台灣第一座開始做，後來當署長後他也推動到全國做，才有今天的科技防護法。

侯友宜提到，這些年來，宣明智對於科技產業的帶動發展，讓他非常敬佩，很多青年創新就業科技有關係的也都會向他請教，宣明智在科技產業是重要推手，非常敬佩他。

媒體追問，未來會請宣明智作為與郭董的整合橋樑嗎？侯友宜說，郭董、宣董都是認識的，也都是好朋友，這次去新竹主要是跟楊文科聊聊，以及新北市推動人才培育以及創新工作的推動，宣董在青年培育上，也是扮演重要角色，昨天談到最多是還是人才培育，以及未來科技發展上，給新北市一些想法，也是主要去新竹的目的。

