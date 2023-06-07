綠嗆「核廢料都怪別人」　侯友宜轟「別甩鍋」：有權不處理還推到地方

記者崔至雲／新北報導

民進黨總統參選人賴清德陣營日前批，主張用核能、讓核廢料無法處理的罪魁禍首都是國民黨總統參選人侯友宜，侯卻把核廢料問題推給別人，請侯公開回答，核廢料到底要放哪裡？對此，侯友宜說，「中央不要再甩鍋了嘛！」，核廢料是中央權限，這八年來，賴當過行政院長，也當過副總統，他又是萬里人，他有關心過核廢料的處理嗎？他應該好好的去思考，「自己擁有權限的人不去處理，又把問題推到地方來」。

▲新北市長侯友宜市政會議後受訪 。（圖／記者崔至雲攝）



對於核廢料處理，侯友宜指出，這是中央權限，核廢料怎麼做好處理？安全怎麽做好處理？地方只能做好建議，但是他只有一個標準，就是要用最高的標準來檢驗核安。萬一乾式貯存槽碰上大雨、水保崩落時，流到石門區乾華溪，才是生態浩劫。請台電把水保計畫送來，他一定會以最高標準檢驗，核電千萬不要用政治凌駕專業，要用專業看待核廢料處理。

侯友宜也提到，對新北市民來說，當時在蓋核一、二廠，就說新北市不是會永久儲存場，現在要除役了，「那中央也要出來說兩句公道話嘛！」，核廢料要擺哪裡，沒有這麼容易，但是總要跟新北市民說一下，「我小小卑微的要求，我一而再再而三的溝通、忍讓，卻得不到中央給我回應，不如我自己出來選總統來解決這個問題」。

對於賴清德陣營說侯友宜才是核廢料無法處理的罪魁禍首？侯友宜怒回，核廢料在處理的過程當中，中央要扛起責任，這是中央權限，這八年來，賴清德也當過行政院長，也當過副總統，他又是萬里人，他有關心過核廢料的處理嗎？他應該好好的去思考，自己擁有權限的人不去處理這個問題，然後把他推到地方。

侯友宜再說，他曾向兩任行政院長反映此議題，「都沒有人理我」，他也跟幾位副院長開過會，「也沒人理我」，一個新北市的市長，講出新北市的聲音，這不是他該管、他該反映的事情嗎？「你們不做我來做，現在他們才在大轉彎，要用緊急應變的方式，當然說的很好啊，緊急應變怎麽樣？緊急應變法你怎麽準備？所以這些都是不要說空話，早可以拿出一個態度，解決非核家園做不到的問題，到了今天，你說要轉彎，又轉不過去，又馬上調整回來，該面對的問題，你不面對，我來面對」。

