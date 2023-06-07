政府喊不缺電「我們只能相信」　侯友宜嘆：台積電的憂心也是我的憂心

記者崔至雲／新北報導

台積電昨日召開股東常會，面對股東頻問是否擔心缺電，董座劉德音幽默回，「台灣政府認為是夠的、我們只能相信」，語畢現場哄堂大笑。對此，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今對於此議題，他提到，劉德音講出真心話，他非常感動，「董事長的憂心也是我的憂心」，台灣需要的是不缺電，這些牽扯到國家安全，也牽扯到經濟產業，「民進黨做不到的讓我來做，民進黨講的完全沒有一件實現，所以我會全力以赴」。

▲新北市長侯友宜市政會議後受訪 。（圖／記者許靖騏攝）



劉德音表示，台灣綠電發展不夠快，台積電無足夠綠電可用，將影響台灣競爭力；他呼籲政府應重新檢視綠電政策。台積電只能應付電的輸送，有些故障可靠柴油發電機應付10-20%缺電狀況，但那只是短期應付缺電，無法應付戰爭。

對此，侯友宜回應，劉德音為台積電講出內心的話，他非常的感動，台積電對台灣太重要了。他不反對再生能源，但是最重要是要先把不缺電擺在最上位，台灣目前為止看到幾次大停電，大家都憂心忡忡，尤其備載容量夠不夠，「你知我知，完全是不夠」，在這個情形下，所有經濟產業的發展，電絕對是一個很重要的關鍵角色。

「董事長的憂心也就是我的憂心」，侯友宜再說，2025非核家園要達到20%的再生能源就是做不到，現在反而反其道而行，增加化石燃料要達到80%，全世界先進國家50、60%就已經很高了，台灣還要達到80%？台灣的環境空汙，未來的碳稅，該怎麽樣去做，都面臨很多產業的挑戰。

侯友宜說，台灣在乾凈能源的選項，核能絕對是選項之一，應面對事實，不要老是講那些理想而你做不到的。民進黨在推非核家園，理想看起來很豐滿，現實卻是很骨感，因此，台積電人的憂心是值得全台灣思考，台灣必須勇敢的承擔，必須要不缺電，然後能源配比要重新調整，能源配比牽扯到國家安全，也牽扯到經濟產業。

侯友宜說，「民進黨做不到的讓我來做」，民進黨講的完全沒有一件實現，他會全力以赴，會把能源政策的配比講的非常的清楚，會對核一、核二以及未來到底核四何去何從，以及未來在核電的使用的方式怎麽做，都會在7月完整的跟大家做報告。

