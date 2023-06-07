侯友宜質疑缺電挺核能　民進黨批造謠：現在台灣根本不缺電

▲民進黨發言人張志豪。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜7日受訪再指台灣缺電，並稱核能絕對是乾淨能源的選項之一。對此，民進黨發言人張志豪痛批，侯友宜對國家政策總是狀況外，尤其是能源，外行又愛造謠製造恐慌，現在台灣根本不缺電，依照台電公開揭露的備轉容量率資訊，過去這個月到底哪缺電？哪一天缺電？這證明侯友宜不僅是國政草包，更是能源草包。

侯友宜今天上午接受媒體聯訪說，「怎麼樣不缺電？我們不反對再生能源，但是最重要的大前提，一定要把不缺電擺在最上位」，台灣目前為止，看到幾次大停電，自己是憂心忡忡，已知備載容量是完全不夠的，電絕對是經濟產業發展的關鍵角色，2025非核家園要達到20％的再生能源做不到，反而可能反其道而行增加化石燃料，達到80％，未來怎麼樣去做？台灣在乾淨能源的選項，核能絕對是選項之一。

對此，張志豪指出，台灣真正的缺電危機是前總統馬英九主政期間造成的，2016年5月政權交替時，曾經出現備轉容量率只有1.64%的限電警戒，當時侯友宜還是新北副市長，怎麼都沒聽他在喊缺電？反倒是近5年，台電只出現過5天橘燈，限電警戒的紅燈則是一次都沒有，請侯不要再亂喊台灣缺電，因為每喊缺電一次，就更確認侯是能源草包的事實。

張志豪強調，總統蔡英文在今年520談話指出，按規劃到2030年，不包含再生能源，新增的燃氣電廠機組，扣除除役機組淨增加數量，可以達到910萬瓩，所增加的發電能力將近核一加核二的3倍，另外還有超過3000萬瓩的再生能源，「台灣不會缺電，但必須繼續投資儲電設備及電網韌性建構，以確保供電的穩定性」，因此，現況已不缺電，所以根本不用侯友宜又是空話保證。

張志豪補充，更重要的是，因為台積電等國內重要企業加入的RE100倡議，承諾未來必須100%使用綠電，而RE100定義的綠電，並不包含侯友宜所主張的核電，這代表侯友宜不只不懂能源，更不懂產業的需要，因為侯還沒跟上當前政府對能源轉型做過的事實與努力。