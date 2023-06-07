侯友宜美麗島民調排第三　陳玉珍提「3改進重點」

▲國民黨立委陳玉珍（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》6日公布最新民調，民進黨總統參選人賴清德支持度35.4％居冠、民眾黨總統參選人柯文哲25.5％居次、國民黨總統參選人侯友宜22.6％居末；其中，侯友宜支持度雖較上次上升4.3個百分點，但支持度仍排名第三。對此，國民黨立委陳玉珍7日提出侯友宜陣營還需加強的「三個重點」。

陳玉珍今日在節目《千秋萬事》中說，侯友宜有很多需要加強的部分，第一就是沒有善用國民黨資源。陳玉珍指出，國民黨擁有很強的智庫，裡面有很多人才，對很多議題也有做深入討論，包括核能、國防外交等，智庫都有很多論述，侯友宜應該要去吸收，並在受訪時簡短扼要地講出一些重點。

陳玉珍透露，侯友宜比較不討喜的一點就是，每次不管記者媒體問什麼問題，他回答幾乎都是千篇一律，久了民眾會對他的回答感到厭煩，不想聽他說話，這樣就比較不會受到關注。客觀來看，柯文哲受訪時常都能說出金句，賴清德則是四平八穩，所以侯友宜長期以來在提出論述上，會讓選民對他講的話失去興趣。

第二，陳玉珍說明，侯友宜團隊在攻擊火力方面還需要加強，現在少了很多優秀的年輕議員、發言人，侯選戰團隊應該要盡快將很多不分區立委，或是沒有要參選連任的區域立委拉進去，因為這些人在立院這麼多年，跟民進黨攻防來攻防去，經歷過很多事件，例如現在民進黨性騷擾案件連環爆，立委就能夠馬上找到能攻擊的點。

第三，陳玉珍表示，在全國串連部分，還有幾位重要的意見領袖要拉攏。她舉例，近期有「韓粉」挖出侯友宜四年前，在時任高雄市長韓國瑜準備參選總統時期所拍的影片，該影片中小編問侯「之後會想參選總統嗎？」侯則回「笑死人了，好好做事吧」，引發爭議。她強調，侯友宜應該要很真心誠意地跟韓粉溝通，對鴻海集團創辦人郭台銘也是，不然選情會不容易上揚，會選得很辛苦。