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杜絕小花蔓澤蘭花開蔓延　國小生挽袖清除外來入侵植物

▲國小生挽袖清除小花蔓澤蘭。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲國小生挽袖清除小花蔓澤蘭。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣鹿野鄉永安社區為防治小花蔓澤蘭蔓延危害社區生態，與台東林區管理處關山工作站7日舉辦「拒絕蔓舞」活動。發動社區民眾、永安國小師生、森林護管員組成剷除隊伍，在工作站人員解說小花蔓澤蘭的鏟除方式後開始挽袖拔除小花蔓澤蘭，林務局宣導已經開放全年收購移除的小花蔓澤蘭，呼籲全民齊心協力剷除「綠癌」維護自然生態環境。

7日上午，永安社區「聖安宮」廣場集結一群男女老幼，永安國小的同學大聲表示要跟外來入侵植物的小花蔓澤蘭「拒絕往來」。除蔓前先由關山工作站介紹小花蔓澤蘭的防治觀念，隨後由社區發展協會理事長廖正忠、工作站主任莊瓊昌、校長林宜茂帶領；社區民眾和國小同學針對玉龍泉生態步道兩旁出現的小花蔓澤蘭開始進行移除，希望在其開花前能夠讓它能夠在「永安」銷聲匿跡。

莊瓊昌指出，小花蔓澤蘭在蔓莖處20公分處切斷，將攀附的蔓藤及根部一併拔除裝袋密封，才可以有效防止小花蔓澤蘭再生長。將近一小時的除蔓工作後，大家把小花蔓澤蘭裝入黑色塑膠袋。莊瓊昌表示，小花蔓澤蘭的剷除工作要在開花結果、大量繁殖之前施作才可達到防治效果。以往有限定季節的收購活動也改為全年都有，台東林管處以每公斤新台幣5元收購，可以將剷除的小花蔓澤蘭交予林管理處轄管各工作站。

社區民眾徐麗卿表示，小花蔓澤蘭在入侵台灣後曾經也嚴重危害社區農民種植的茶樹和果園，而因為蔓延覆蓋農作物導致影響無法行使光合作用，導致不僅生產量降低甚至枯死，造成環境生態的危害及農業損失。近年來因為林務單位的大力宣導和民眾也重視移除的重要性，才逐年有效降低損害面積。徐麗卿開心有機會能和社區和國小生一起動手來移除這外來入侵種植物，也希望小花蔓澤蘭有一天能真正不再出現。

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