2023台東管樂聯合發表會　5校共同合奏多元風格樂曲





▲2023台東管樂聯合發表會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



因疫情中斷3年的台東管樂聯合發表會，今年在疫情趨緩之際，由台東縣政府教育處主辦、寶桑國中承辦「2023台東管樂聯合發表會」，日前在縣立體育館熱鬧登場，再次結合台東縣內的5所學校，有台東大學、台東高中、台東高商與新生國中4所管樂團，及東部唯一的寶桑國中室外行進樂隊，透過共同的展演，將平日練習之成果展現在鄉親的面前。

演出的5所學校，也是今年代表台東縣參與全國學生音樂比賽的隊伍，並拿下全國優等的佳績，寶桑國中打擊重奏與銅管五重奏、新生國中管弦樂合奏、台東高中銅管五重奏、台東高商管樂合奏及台東大學管樂社銅管五重奏等，都在全國學生音樂比賽中得到優等的佳績。

在夏日星空微風下，音樂會中除了5所學校各自演出外，最後也共同合奏演出今年最紅的動畫電影「灌籃高手」主題曲及「友誼的回憶」，在這個畢業的季節送上這2首充滿回憶的曲目，此次音樂會用管樂帶來多元風格的樂曲，除了經典的管樂名曲外，也加入了不少流行的樂曲及動畫配樂。

教育處指出，全世界共通的語言是音樂，音樂使我們彼此拉近距離，也讓學生在音樂會中互相聆聽欣賞，展現出平時練習的成果，並與聽眾分享管樂之美，透過聆聽學生平時努力的成果，也為台東的藝術學習撒下更多的種子。