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芒果界的LV　台東夏雪芒果評鑑成績出爐

▲台東夏雪芒果評鑑成績出爐 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東夏雪芒果評鑑成績出爐 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

有芒果界LV之稱的台東「夏雪芒果」，目前正值產季，台東農產公司於6日舉辦第3屆夏雪芒果品質評鑑，計有27組農友參賽角逐，經過各方專家嚴謹評鑑，在激烈的競爭下共6人獲獎，由孫守業脫穎而出拿下冠軍，亞軍許燈泰、季軍游蒼林、及優勝陳圳華、陳振新、陳昭男等3名。

縣長饒慶鈴提到，台東夏雪芒果最大的特點就是同時具有土芒果的濃郁香氣、愛文的細緻口感及金煌的甜度，台東是夏雪芒果的主要產區，產季為每年5月下旬至7月，今年在農民辛勤的照料及未遇到天然災害，產量較過往多，今年除了生產夏雪芒果相關加工食品以提高買氣，另外由於疫情趨緩、外銷逐漸恢復，縣府也規劃協助農民到香港及新加坡等地促銷。

▲台東夏雪芒果評鑑成績出爐 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東農產公司總經理鍾耀仁表示，這次評鑑邀請到7-ELEVEN、city'super及安心食品等通路共5位專業評委進行盲測評鑑，與會評審皆對台東夏雪農郁的香氣及細緻的口感表示驚艷，與會的業者在親眼見識及品嘗後，紛紛爭取將台東夏雪上架至自身通路販售，相信如此優質的品質，必能吸引消費者爭相採購，帶動一波夏雪芒果風暴。

農產公司表示除持續媒合各大通路上架外，同時規劃向農民收購次級果，與食品工廠合作進行加工，生產夏雪芒果冰棒，讓消費者在產季結束時，也能品嘗夏雪芒果的甜蜜好滋味，如欲採購歡迎至夏雪芒果採購平台(https://reurl.cc/zYzdbV)。

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