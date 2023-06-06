第三屆友善旅宿服務品質認證　6／6熱烈展開...40業者參與

▲第三屆友善旅宿服務品質認證暨旅館星級評鑑訓練會6日熱烈展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府持續進行國家證明標章「ISQM®國際服務品質認證暨HFS健康照護友善旅宿認證」、「FTH友善鐵人旅宿認證」、「KLS親善Long Stay旅宿認證」及「ISFE高齡親善環境認證」等5項認證輔導外，更於6日針對獲得參加第3屆友善旅宿服務品質認證暨旅館星級評鑑訓練會近40位業者進行教育訓練，並加開旅館業新制星級旅館評鑑制度的說明與實務指導。

交通及觀光發展處代理處長江慧卿則指出，今年是第3年旅宿業深化輔導年，由於台東縣內旅宿業對認證輔導詢問非常踴躍，縣府更於池上鄉加開第2場說明會，有遠從綠島、蘭嶼、成功及達仁鄉等90多家旅宿業熱烈報名，希望學到更多更好的旅宿經營管理方法。

由於111年7月交通部觀光局推出新制旅館星級評鑑規範，交觀處即著手進行協助旅館業取得認證，今年舉辦「友善旅宿服務品質認證暨旅館星級評鑑訓練會」，除了今天早上對獲得參加的輔導旅館業者教育訓練外，下午更安排進行新制星級旅館評鑑制度規範說明與實務指導，認證輔導項目包括「ISQM®國際服務品質認證暨HFS健康照護友善旅宿認證」、「FTH友善鐵人旅宿認證」、「KLS親善Long Stay旅宿認證」及「ISFE高齡親善環境認證」共5項，希望一起提升台東整體觀光發展及服務品質。