電動機車購車補助申請已超過5成　台東縣府籲把握機會

▲台東縣電動機車購車補助申請已超過5成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣推廣電動機車，自1月27日起開始受理112年度花東基金新購電動機車線上補助申請，由於花東基金加碼400輛次，每輛補助1萬元，在台東新購電動機車最高補助可達17,000元，民眾申請相當踴躍，截至6月5日止申請已達240輛，歡迎民眾把握機會盡速申請。

台東環保局指出， 每年電動機車補助資訊除了經由媒體託播、網路社群分享等多元方式宣傳外，為使尚未接觸過電動機車的民眾能直接試乘，實際了解體驗電動機車與燃油機車的差異，每年將不定期配合其他機關辦理電動機車補助辦法說明宣導會，在活動中邀請民眾可透過試乘的方式，來實際體驗騎乘電動機車的感受，落實低碳新生活運動，一起維護臺東的美好環境。

環保局進一步說明，今年度縣內已有一般公司行號與租賃業者來電詢問有關電動機車購車補助相關資訊，但為優先保障台東縣民眾申請補助的權益，若在6月30日後仍有補助名額，將依序提供公司行號及租賃業者申請補助，申請方式採線上申辦(http://es.fundot.tw/)，並另將相關紙本申請資料郵寄至台東縣環保局(註記電動機車補助)，詳細補助資訊請至台東縣環境保護局網頁(https://reurl.cc/VLak7n)查看。