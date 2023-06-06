曖昧男突然娶別人！恐怖女上暗網砸30萬元　雇殺手要除掉新婚妻





▲女子上暗網想雇用殺手除掉情敵。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州47歲女子美樂蒂(Melody Sasser)透過交友網站結識男子大衛(David Wallace)，2人成為登山夥伴，然而對方後來卻娶了別人，心有不甘的她竟然上暗網尋求殺手，下令殺死對方的新婚妻子珍妮佛(Jennifer Wallace)。

美樂蒂被控，在暗網上嘗試以美元10,000元（約台幣30多萬元）等價比特幣，雇用殺手去殺害情敵珍妮佛，美國聯邦警察收到消息後，於5月18日立即將她逮捕。

訴訟文件中指出，美樂蒂最早在交友網站Match.com結識男子大衛，2人後來成為登山夥伴，目前無法確定2人是否曾有過感情關係，由於大衛後來決定搬到別州並且與珍妮佛結婚，讓美樂蒂上暗網雇用殺手殺人。

警方調查發現，美樂蒂在去年年底也曾騷擾過這對夫婦，除了突然出現在對方位於阿拉巴馬州的家中，還在手機中利用健身App追蹤珍妮佛位置，期間珍妮佛的車子遭不知名人士刻意刮壞，時常接到騷擾電話。

涉嫌買凶殺人的美樂蒂，今年1月首度在暗網放出消息後，長達2個月都沒有獲得回應，心急的她近來又於暗網上徵求殺手，結果消息被聯邦警察接獲，將於本周四出庭應訊，若是罪成，可能面臨最高10年刑期。