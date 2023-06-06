女大生首次上網賣東西就遇騙徒　店員急阻警揭騙局讓她難過大哭

▲長髮女大生初次上網賣東西就遭詐騙。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

1名20歲長髮女大生首次上網賣東西，就倒楣的踫到詐騙集團，並要求辦約定帳戶、ATM認證及買遊戲點數，幸機警超商店員察覺有異通報警方，並向她解說此為詐騙集團騙術和伎倆，女大生第一次上網賣東西就被詐騙，不禁悲從中來當場大哭，警方也安慰她還好未將遊戲點拍照傳送過去，網路陷阱多，要小心提防。

▲▼店員、警方聯手阻詐成功，並安慰受委曲大哭的女大生。（圖／八德警分局提供）

桃園市政府八德分局高明派出所副所長鄭宇軒、警員呂理銘3日晚上9時許接獲八德區永豐、華康街口7-11店員通報，疑似有民眾遭詐騙案件，立即趕往處理。員警到場了解為一名陳姓女大生，稱第一次上網要賣在學校做的產品，遇到一位買家要以店到店方式寄送，等陳女設定完成後，該買家改稱要以匯款方式，並傳送一個LINE客服連結，該客服稱要申辦金流服務，會有一個金融機構人員跟陳女連繫。

假行員叫陳女以手機去下載中華郵政全球資訊網填寫資料、簽認證才能開通，因陳女手機不能使用，再叫陳女去ATM操作認證，陳女按照指示操作ATM，因無約定帳號所以沒有成功，竟又叫陳女購買3萬3000元遊戲點數拍給對方就可申辦。

女大生因無上網賣東西經驗，於是至7-11便利商店購買1萬元點數拍給對方，幸遇機警店員發覺有異主動幫忙止付，並通報警方，向其解說此為詐騙集團的騙術，成功攔阻詐騙。女大生第一次在網路上賣東西就遇到詐騙，講到傷心處就在現場嚎啕大哭，警方安慰網路上陷阱多，要小心提防，幸有遇到機警店員所以沒有損失。