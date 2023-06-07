出庭控訴小報竊聽！　哈利王子：我無法相信任何人

▲哈利王子控告小報發行商「鏡報報業集團」非法收集資訊。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

英國哈利王子（Prince Harry）控告小報發行商「鏡報報業集團」非法收集資訊，並於6日以證人身分出庭，他在法庭上指出，小報從他少年時期就開始竊聽，讓他從小就經歷了來自媒體的敵意，還替他貼上備胎、花花公子、失敗者等標籤，「這讓我無法相信任何人。」

根據BBC報導，哈利是英國王室132年來首位出庭作證的高階成員，他6日與另外3名代表數十人的原告，以證人的身分針對指控「鏡報報業集團」（Mirror Group Newspapers，MGN）以非法手段獲取私人訊息一案出庭。

MGN律師格林（Andrew Green KC）向哈利提出一系列問題，並否認記者行為都是非法的，且暗示這些新聞報導都是基於官方訊息或公開消息。哈利在證詞中指出，媒體從他少年時期就開始竊聽其電話的語音信箱，「我覺得我不能相信任何人，這對我來說是一個很可怕的感覺，尤其是當我還這麼年輕的時候。」

▲英國哈利王子（Prince Harry）6日以證人身分出庭。（圖／路透）



哈利表示，「他們（小報）強迫你扮演最適合他們的角色，目的就是讓報紙賣得更多，尤其當你是繼承者的備用人選。」他指出，小報將他貼上各種標籤，創造出另一個扭曲的自己，「要嘛你是花花公子、失敗者、輟學者，或是笨蛋、未成年酒鬼、毒蟲等。」

哈利痛訴，這些標籤不但造成安全隱憂，也損害了他的人際關係。哈利也提到了小報在他年僅18歲時狂傳的謠言，就是其生父並非國王查爾斯三世，而是皇家騎兵隊前軍官赫維特（James Hewitt），「我6年前才失去母親，這樣的故事傷人、卑鄙且殘忍。」

格林則在法庭上表示，MGN的部分報導都是針對競爭對手出版文章的後續，屬於公共領域，「雖然人們對哈利王子所面臨超乎尋常的媒體入侵表示同情，但這不意味著所有媒體都是非法活動。」