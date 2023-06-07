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大陸 大陸焦點 特派現場

上班族分享「提前還貸」甘苦　省近400多萬利息...公婆一聽拿棺材本相助

▲房市,天津,貸款。（圖／CFP）

▲天津一名上班族分享「提前還貸」的經歷。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名33歲的上班族張敏（化名）今（2023）向父母、朋友借錢以及使用消費貸等方式，提前還清天津房子的貸款，節省將近百萬人民幣（約近430萬元新台幣）的利息，她如釋重負的表示，「還完貸款的那一刻就感覺撿了一套房子。」不過，「賺了百萬」的快感並沒有持續太久，短期生活壓力上升和風險承擔能力下降，成為張敏現階段面臨的課題。

▲房市,天津,貸款。（圖／CFP）

《時代財經》報導，據了解，2020年以來發放的部分住房貸款利率在6%以上，儘管2022年LPR（貸款市場報價利率）下降3次，但部分存量房貸利率仍然高於目前約4.3%的平均房貸利率。看多了各種提前還貸的案例，張敏給自己算了一筆帳。

2021年7月，張敏貸款約200萬元（約650萬元新台幣）買下天津的房子，期限20年，等額本息，利率5.3%，月還13000元人民幣（約56203元新台幣）。透過年終獎金和理財所得，張敏已先後兩次提前還貸，在2022年7月，張敏將房貸縮期至6年，這時才發現，一年還16萬元人民幣（約69,17萬元新台幣）的貸款卻基本都是還利息，本金只還了不到1萬元人民幣（約4.3萬元新台幣）。

提前部分還貸、縮短貸款年限後，張敏的貸款利息從原本的近125萬元（人民幣，下同）縮至40萬元，等於省下近85萬元的利息。為了能省下更多利息，張敏決定再次提前還貸，希望將剩餘150萬元左右的貸款本息全部還清。

張敏在2023年年初舉行「家庭會議」，公婆聽到能省一大筆利息，也決定拿出「棺材本」支持。最終，張敏在2月份湊出150萬元繳清房貸，包含存款30萬元，向公婆、朋友各借90萬元及10萬元，還有向銀行申請的20萬元消費貸等。

經計算，張敏還清房貸省下將近百萬的利息，比起前兩次的「部分還貸」多省了幾十萬。不過，張敏每月卻增加許多「固定支出」，包括還公婆3萬元，消費貸3.5萬元，朋友借款需在一年內還清，光償還借款每個月就得付出7萬元，還不包含孩子們就學的相關開銷，壓力反而更大。

由於張敏與先生在北京的另一套房子終於能讓小孩落戶上學，她也決定將天津的房子賣掉，結束提前還貸的「高壓生活」，她也提醒，提前還貸既要考慮負擔能力，又要判斷心態的抗風險能力，「切勿盲目地跟風，過度高估了自己對抗風險的能力。」

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