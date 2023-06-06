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大陸 大陸焦點 特派現場

真的是一道菜！夜市賣「爆炒鵝卵石」　吃法超驚人

大陸一則「爆炒鵝卵石，16元一份」的視頻近日在網上流傳引發關注。（圖／翻攝自微博）

 ▲大陸一則「爆炒鵝卵石，16元一份」的影片近日在網上流傳引發關注。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一則「爆炒鵝卵石，16元一份」的影片近日在網上流傳，引發關注。影片曝光後，留言區有網友質疑，「石頭竟然也是小吃？」也有人說，「一不小心，咽下去就厲害了。」對此，湖北省恩施土家族苗族自治州餐飲協會相關負責人透露，「這是我們一道地方菜，叫嗍丟。」

據了解，一名男網友近日發布影片稱，他在逛長沙揚帆夜市時，發現一種很有意思的小吃，就是「爆炒鵝卵石」。影片顯示，炒鍋裡有不少小鵝卵石，售價為人民幣16元（約新台幣69元）一份。老闆表示，吃法是「嗍一口就丟（吮吸一下就吐出來）」，製作過程是先淋辣椒油，再放乾辣椒、大蒜等辛香料，最後再放迷迭香，即可出鍋打包帶走。

《上遊新聞》報導，這道「爆炒鵝卵石」影片從點餐到出鍋，前後不超過50秒。據老闆透露，「喝酒的人有多少，吃這個的就有多少。」至於嗍完的石頭是否歸還需要歸還？老闆則稱「可以帶回去作紀念，也可以繼續炒來吃。」

據央視《是真的嗎》報導，該小吃是湖北省恩施州的一道地方菜。對此，恩施州餐飲協會相關負責人證實，「夜市賣的這種爆炒鵝卵石，是我們當地的一道菜，叫嗍丟。以前當地人把河裡鵝卵石撈起來，洗乾淨後放點調料，放點油等，炒了以後用來下酒的。嗍一下就丟一下。」

 

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