2兒染腸病毒「卻堅持家族出遊」　雙標同事驚呆他：刷新三觀了

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

近來腸病毒處於流行期，一名網友就表示，同事兩個小孩前後染上腸病毒，卻堅持一大家子出遊，由於平時看到這類情況，同事總是義憤填膺地撻伐，雙標態度讓他不以為然，直呼「刷新三觀了。」

網友昨在匿名公社發文提到，同事有兩個小孩，一個前幾天確診是腸病毒，第二個今天也發燒了，「平常同事只要看到別人小孩得腸病毒，仍帶去公園就會罵得要死，結果他自己小孩染腸病毒，這周居然跟其他家人，一大家子出門玩。」

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他搖頭直呼，「腸病毒停課不就是要你好好待在家？還想去人擠人、出門害別人；家人也好可憐有苦說不出，小孩還可能被傳染。」

對此，網友們紛紛回應，「很多人就是這樣自私，別人的病毒才是毒，自己家的病毒是乾淨無毒的」、「正常發揮，這種雙標仔大概佔至少5成」、「就跟疫情一樣阿，別人出去就破口，自己出去就是有事情一定要處理」、「現在好像越來越多這樣的人，別人不能傳染給他們的孩子，但他們卻可以傳染給別人的孩子」、「別把人性想得太美好，這就是台灣最美的風景」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者洪巧藍攝）

另外，疾管署副署長羅一鈞昨表示，目前腸病毒來到高原期，但上周就診人數和前一周相比是有略減，預期高峰已經快過了。而各區來看，僅有台北區還是上升趨勢，其他包含北區、中區、南區、高屏區與東區的就診人數都有下降，或者略降，預期未來一兩周可以看出疫情是否有明顯反轉跡象。

但同時他也提醒，整個流行期包含6月至7月初都還是，整體疫情結束要到7月中旬，提醒到放暑假之前這段期間，包含家長、學校老師還是要特別注意小朋友衛生習慣與健康狀況。