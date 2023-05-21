腸病毒5月底進入高峰期　北市教育局：1班2人感染就停課7天

▲腸病毒將進入高峰期，北市教育局提醒各校嚴加防範。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市教育局今（21日）指出，今年腸病毒疫情從3月下旬開始，疫情攀升，預計從5月底至6月中達到高峰，北市學校或幼兒園若有學（幼）童經診斷為腸病毒(含醫師確診及疑似)，即應請學(幼)童請假至少7天；如幼兒園同一班級在7日內有2名以上(含2名)幼童經醫師診斷為腸病毒感染時，該班級應停課。

北市教育局表示，依據衛生福利部疾病管制署監測資料，全國已進入腸病毒流行期，提醒各級學校及幼兒園應加強防治工作，並確實落實發病個案管理、群聚事件通報，並落實「生病不上學」等防疫措施，以維護學(幼)童健康安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育局呼籲，腸病毒傳染力強，容易在教托育機構、親子常出入公共場域等傳播，學校及幼兒園與家長應加強衛教宣導，執行洗手5時機「吃飯前、擤鼻涕後、上廁所後、看病後、接觸幼兒前」及「內外夾弓大立腕」正確洗手步驟，落實環境清消，共同避免腸病毒流行。

北市教育局也提醒家長，外出返家應先更衣，接觸、餵食嬰幼兒前務必洗手，避免將腸病毒傳染幼童，且5歲以下幼童為併發重症高危險群，應留意腸病毒感染併發重症前兆（手腳無力、嗜睡、肌躍型抽搐、持續性嘔吐、呼吸急促或心跳加快等），儘速至北市13家腸病毒重症責任醫院。有關腸病毒相關防治資訊，可至台北市政府衛生局網站查詢。

