侯友宜週六高雄開2場見面會　「可能會晤韓國瑜」時間點曝光

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜本週六（27日）將南下高雄，國民黨高雄中常委黃紹庭表示，當天有2場侯友宜見面會，第一場白天在高雄市黨部，第二場晚上在岡山地區。黃紹庭並透露，前高雄市長韓國瑜有可能出席晚上那場。至於外傳鴻海創辦人郭台銘當天也在高雄舉辦群眾集會，黃則表示，尚未確定。

黃紹庭說，2024國民黨將打一場團體戰，絕對不會只靠侯友宜自己或只靠他的團隊「單飛」，上週提名之後，現在已經即刻啟動整合工作，大家可以看到侯非常努力。

針對本週六侯友宜將南下高雄，身為高雄在地人的黃紹庭表示，侯會有2場見面會，第一場白天在高雄市黨部，跟各級民意代表、黨代表等會晤；第二場則是晚上在岡山地區，與群眾進行見面。他強調，現在基層反應非常熱烈。

黃紹庭透露，自5月17日獲得徵召之後，侯友宜團隊已經2度前往高雄，看得出侯對南部的重視，而南部基層也對侯很期待。至於當天鴻海創辦人郭台銘可能也要在高雄舉辦感恩活動，黃紹庭則說，據其了解這場好像還沒確定舉辦。

黃紹庭強調，所有能讓郭台銘跟侯友宜見面、團結往前走的事情，都是黨中央要做的事情。他並透露，前高雄市長韓國瑜有可能出席侯的見面會，「尤其晚上那一場，大家可以拭目以待。」

▲侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）