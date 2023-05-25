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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜週六下高雄初登場　晚上開講有望同台韓國瑜

▲▼ 侯友宜受訪 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜獲國民黨徵召參選2024總統後，已陸續展開請益之旅。27日將首度到高雄參加活動，下午先前往高市黨部與議員、立委參選人座談，晚上則將出席網路節目《董事長開講》直播；而前高雄市長韓國瑜當天也在高雄，外界關心兩人是否將同台。

高雄市黨部指出，27日下午舉行座談會將安排侯友宜與議員、立委參選人、重要幹部等座談，但是否開放媒體入會場，市黨部表示，目前還在研議。不過，據了解，韓國瑜中午在台中有其他行程，結束再從台中趕到高雄應有困難，因此推估中午的座談會侯、韓將不會碰面。

至於晚間8點，侯友宜將轉往岡山享溫馨會館參加《董事長開講》，該場地約可容大1200人，當天出席者包括節目主持人「美麗島電子報」董事長吳子嘉、馬千惠、錢怡君及國民黨台北市立委參選人徐巧芯、爭取國民黨不分區立委提名的謝龍介等。但國民黨高雄中常委黃紹庭昨日受訪時表示，韓國瑜有可能出席侯的見面會，「尤其晚上那一場，大家可以拭目以待。」

另，立委參選人曹桓榮當天下午也將在岡山服務處舉辦成立大會，曹桓榮指出，當天侯友宜的座談會他還是會出席，但因還有自己的成立大會要前往，應該半小時就會先行離開，同時他有邀請前高市副市長葉匡時出席，至於韓國瑜則還在確認時間。

今早侯友宜受訪時，媒體問到，近期是否與韓國瑜見面，他表示，韓國瑜跟他都是認識的朋友，常常有機會會聯絡，他相信他們彼此之間對於愛國家這一塊，絕對是無庸置疑。
 

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