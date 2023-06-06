性騷案硬扯柯文哲傷害被害人　趙怡翔道歉文「重點放錯」又炎上

▲民進黨台北市議員趙怡翔。（圖／翻攝自趙怡翔臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國立中正大學女校友在臉書指控某副教授常藉機碰觸她的身體，包括按摩摸到大腿根部等，雖然她向系上教授求助，卻因證據不足被駁回。對此，民進黨台北市議員「口譯哥」趙怡翔先發文扯到前台北市長柯文哲，讓受害者不滿被政治操作，「我不覺得柯市長對我有造成二度傷害」。事後，趙怡翔刪文後再發道歉文，卻又炎上被網友罵爆。

針對此案，趙怡翔5日在臉書發文表示，該名副教授進行政治連結，指對方同時間擔任柯文哲與黃珊珊主導的台北市性別平等委員會，還被任名為其中七位專家學者委員之一，批評這對受害者而言，真的是二度傷害。

然而，受害者直接到趙怡翔的貼文下方留言，「我不覺得柯市長對我有造成二度傷害，我不懂其中有何關聯性。拜託您，請不要利用我進行政治操作，這對我才是嚴重的二度傷害」，進而引起網友砲火，趙怡翔隨後也將文章刪除。

趙怡翔6日發出道歉文表示，「我昨天發了一篇文提及柯文哲任內有市府性平委員被指控性騷擾。後續當事人有在留言處提到內容不妥，對她是二度傷害。為了避免這件事情持續蔓延，我已經將文章刪除，也在此對當事人致歉。」

針對趙怡翔的道歉，網友都不買單，「硬要扯柯」、「好可憐，真的好可憐」、「了不起，負責！我們繼續檢討柯文哲」、「什麼事都要搞成政治操作」、「我第一次看到留言按讚數比文章按讚數還高的，笑死」、「丞相，風向不對啊」、「純路過，只想來看前中華民國駐美代表處政治組組長的大型翻車現場」。

也有網友留言，「還是講清楚點好吧？當事人指的是『不覺得被柯市長二度傷害』，反而是你的『政治操作才是嚴重的二度傷害』，以上都是當事人留言的原文，到了你這邊卻自動去頭去尾，連道歉都避重就輕，這很民進黨啊」。