藍黨團諷賴清德「切割王」　李德維：以為上性平課能改善性騷文化

▲國民黨團6日舉行「『別人是歌王，他是切割王』賴清德一刀流，遇事就切」記者會，左起為江怡臻、吳怡玎、李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團今（6日）舉行記者會，指民進黨主席賴清德為了參選總統，凡對自己有負面影響的人事物，都可以完美切割，甚至切割自己現任副總統，擺出一副事不關己的態度。國民黨團說，面對民進黨內部存在的「性騷DNA」，賴清德要如何切割？面對民進黨上下執政團隊「黑金DNA」、「詐騙DNA」賴又要如何切割？難道賴清德打算要跟整個民進黨切割嗎？

國民黨團副書記長吳怡玎表示，台南學甲爐渣、光電弊案及學甲88槍擊案，都和民進黨前中執委郭再欽有關，郭還在民進黨台南市黨部負責財務工作，難道賴清德跟民進黨台南市黨部不熟嗎？難道要跟民進黨台南市黨部前主委黃先柱切割嗎？台南人口中的「柱仙」，就是他聘任郭到台南市黨部擔任財務的。

吳怡玎說，「柱仙」是賴清德的啟蒙老師、市政顧問，也曾經擔任過賴辦公室主任，台南市從議長選舉到議員選舉，都是由「柱仙」在操盤，雖然「柱仙」已經過世了，難道賴清德可以忘恩負義，跟「柱仙」切割嗎？

吳怡玎也指，當台南市議會發生議長、副議長賄選案，賴清德第一時間切割地乾乾淨淨、imB詐騙案發生時，民進黨立委陳歐珀被爆出接受詐騙集團「供養」，使用詐騙集團所提供房子、車子，而賴只說，要用最高道德標準來檢視，結果陳歐珀被下架，宣布不再競選連任，然後，就沒有然後了；賴清德再一次展現完美切割術。

吳怡玎再指，更令人大開眼界地是，賴清德為了總統選舉，連「台獨金孫」都可以一刀切，華麗轉身變成「和平務實工作者」，一個連自己守護一生的台獨招牌都可以切割，國人只能嘆讚賴清德非「完美切割王」莫屬。

立委李德維表示，面對民進黨從上到下所發生一連串性騷疑雲事件，賴清德不斷切割、斷尾求生，尤其面對行政院前發言人陳宗彥性招待事件，一路切割到底。他呼籲賴清德，一如過往賴要求涉案同志，請誠實面對民進黨內部相關事件，也請賴面對現在的民進黨，好好檢討瀰漫在民進黨內部性騷擾文化，不要以為讓所有民進黨中央黨部上性平課，就能改正內部性騷文化。

國民黨2024總統參選人侯友宜競選工作室發言人江怡臻則說，有太多例子可以證明，賴清德就是標準的「切割王」，這樣的副總統、黨主席，未來要怎麼當中華民國總統？當民進黨內Me too事件越來越多時，賴真的能夠捍衛性平？捍衛女性？捍衛弱勢？捍衛受害人？捍衛年輕人？能夠為中華民國帶來安全嗎？