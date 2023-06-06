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社會 社會焦點 保障人權

快訊／洪智坤涉性騷女導演「讓我任性一下」　高雄地檢署說話了

▲洪智坤。（圖／資料照）

▲遭女導演影射涉及性騷擾的洪智坤。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名女導演控訴自己曾遭到「民進黨H姓政治人物」性騷，遭影射的高雄市前市長陳菊辦公室主任洪智坤，在臉書發文道歉，等於認了性騷一事，有律師提出檢方可以主動查辦，對此，雄檢表示，若是襲胸行為，因涉及性騷擾防治法，屬告訴乃論，需當事人出面提告才能查辦，至於是否涉及強制猥褻及利用職權猥褻罪部分，仍須進一步調查後才能釐清。

一位女導演在5日晚間發文指控一位H姓民進黨政治人物性騷，以3619字還原H男當時性騷過程，不僅講出「我可以幫妳，妳只要偶爾可以讓我任性一下。」然後不僅對對方襲胸，事後甚至拿出一疊現金試圖封口，還輕浮的對女導演說「那個導演說妳會跟客戶上床換案子耶，怎麼我沒有這種好事啊？哈哈哈。」讓女導演氣哭。對於指控，被點名的洪智坤深夜也在臉書發文道歉。

案發後引起軒然大波，陳菊、黃偉哲等政壇大咖都紛紛出面譴責，也有律師出面指出洪智坤的行為，已經涉及強制猥褻和利用權勢猥褻罪嫌，追訴期可達20年，檢方也可主動偵辦。

由於女導演並未明確指出事發地點，由於洪當時的工作地點在高雄，對此，雄檢表示，由於當事人的文章中沒有描繪出具體受害情形，若是襲胸行為，因涉及性騷擾防治法，屬告訴乃論，需當事人出面提告才能查辦；至於是否涉及強制猥褻及利用職權猥褻罪部分，仍需進一步調查後才能釐清。

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