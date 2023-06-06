《南方，寂寞鐵道》台北首映　搭上時光列車「追趕南迴30年故事」

▲金獎導演蕭菊貞巨作《南方，寂寞鐵道》台北首映，行政院前院長蘇貞昌、交通部長王國材出席。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

曾連獲兩屆金馬奬最佳紀錄片的導演蕭菊貞，費時5年，走訪屏東枋寮及台東兩地無數次，紀錄南迴鐵路電氣化最後一哩路，保存了電氣化後不復存在的珍貴影像，更是台灣首部深入鐵道員故事的「鐵道人文」紀錄電影，今(6月6日)在台北首映，宛如搭上時光列車，追趕南迴鐵路30年故事。

《南方，寂寞鐵道》橫跨近30年台灣歷史，金獎導演蕭菊貞耗時5年拍出《南方，寂寞鐵道》，不僅收錄已絕跡的台灣最美鐵道風景，也是台灣首次深入紀錄南迴鐵路第一線人員故事的紀錄片，更找到當年興建鐵道工程師、挖隧道工人，挖掘南迴鐵路30年故事，完成最具深度人文觀點的鐵道文化保存巨作，今在台北首映，行政院前院長蘇貞昌、交通部長王國材、文化部長史哲、台鐵局長杜微等，以及不少藝文界重量級人物皆出席。

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金獎導演蕭菊貞和時任交通部長的林佳龍109年9月1日約在交通部會晤，表達希望在台灣環島鐵路最後一段—南迴線電氣化通車前，能為它留下最後的紀錄，紀錄在南迴線現場工作的同仁，因為蕭菊貞知道，隨著路線切換、車站改建和鐵路電氣化，南迴會有越來越多景色及影像將隨之改變，在台鐵和鐵道局協助下，挖掘和記錄下台灣人成長共同記憶。

曾憑藉《紅葉傳奇》與《銀簪子》兩部紀錄片，成台灣影史上第一位連續榮獲兩屆金馬獎最佳紀錄片的導演蕭菊貞，開始了《南方，寂寞鐵道》紀錄片的拍攝，片中除了紀錄因鐵道而衍伸出的多篇動人故事外，也保留了南迴鐵路初興建時的影像，帶領觀眾透過不同視角身歷其境當時的艱辛，更放入了擁有「解憂號」美名的藍皮普快車最後的行駛身影。

▲金獎導演蕭菊貞(中)拍攝《南方，寂寞鐵道》在台北首映，交長王國材(右)、台鐵局長杜微(左)出席。（圖／台鐵）

《南方，寂寞鐵道》紀錄了熟悉的蒸汽火車鳴笛聲，以及已走入歷史的藍皮普快、柴聯自強號、復興號等舊型列車，109年12月20日南迴線電氣化通車，台灣完成環島鐵路電氣化，環島鐵路電氣化歷經40年，最後一哩路終達成，最後一段原始的鐵道風景已然改變。金獎導演蕭菊貞表示，「轉變、即將消失，一直是她紀錄片創作時的關注焦點。」

蕭菊貞說，拍紀錄片過程中很多因緣際會，克服一路艱難，讓她也拍了開火車的人、坐火車的人、拍火車的人以及建造鐵路的人，漸漸集成了這部充滿人文溫度的紀錄電影。

蕭菊貞期盼透過《南方，寂寞鐵道》上映，串起世世代代台灣人溫暖回憶的拍攝初衷。蕭菊貞也邀請音樂製作人陳明章協助配樂，讓電影主題曲《南方．寂寞火車》的第一個感受是「寂寞又溫暖」，恰好符合片中遊子的心情，也是南迴鐵道為眾人所留下的成長滋味。

該紀錄片也在2022年入圍韓國釜山國際影展紀錄片競賽單元，並在影展舉行世界首映，該紀錄片更激起韓國現役司機員起對工作的熱忱，將感動傳遞到釜山。