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紀錄片《三清》桃園青埔青昇宮開鏡　五大神尊蒞臨賜福　

▲紀錄片《三清》桃園青埔青昇宮開鏡祈福。（圖／記者楊淑媛攝）

▲紀錄片《三清》桃園青埔青昇宮開鏡，五大神尊蒞臨賜福。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

23歲的新銳導演陳毅新片《三清》（Big Dream）、1日在高鐵桃園站前、青埔青昇宮舉辦「開鏡祈福」，並迎請百年歷史「竹林山觀音寺巡迴媽」、青埔青昇宮青埔王公、南崁五福宮玄壇元帥、平鎮三崇宮三官大帝及遠從彰化員林圳安宮北上的東山媽祖五大神尊蒞臨賜福，現場熱鬧滾滾，儼然像來到廟會。

▲紀錄片《三清》桃園青埔青昇宮開鏡祈福。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市副市長蘇俊賓出席《三清》紀錄片開鏡祈福記者會表示，陳毅雖為年輕的新銳導演，但已有許多優質作品，今日開鏡的紀錄片《三清》（Big Dream），許多取材來自桃園地方重要的廟宇，市府非常榮幸能一起見證，未來也將全力支持紀錄片拍攝，希望透過好的導演、好的素材及好的故事，讓桃園被看見。

▲紀錄片《三清》桃園青埔青昇宮開鏡祈福。（圖／記者楊淑媛攝）

▲副市長蘇俊賓（左三）出席《三清》紀錄片開鏡祈福。（圖／記者楊淑媛攝）

陳毅表示，《三清》這個片名源自於道教最高神祇「三清道祖」的聖號。電影將以「落難神明」、「民間信仰的本質」、「大夢想」為主要拍攝面相，實際會拍攝的宮廟不乏知名廟宇如：道教總廟三清宮、竹山紫南宮，但也會有一些發展中的廟宇或是為信仰付出的青年故事，留給大家想像的空間。

▲紀錄片《三清》桃園青埔青昇宮開鏡祈福。（圖／記者楊淑媛攝）

而《三清》紀錄片籌備花費了500多個日子，片名和開鏡的日子，都是請神明決定。今天正式開鏡後，拍攝團隊將密集地在全台各縣市重要宮廟取材，拍攝內容也不限於特定宗教，希望明（113）年下半年能順利上映，藉此讓更多人關心台灣文化。

▲紀錄片《三清》桃園青埔青昇宮開鏡祈福。（圖／記者楊淑媛攝）

陳毅分享，他自小就接觸民間信仰，但跟身旁同儕一樣曾感到排斥，直到因緣際會在宮廟服務，發生許多無法用科學解釋的事，才改變了他的鐵齒。不但天天都碰得到香，還成為台灣少見「宮廟線記者」，數年來已撰寫數百篇信仰報導，是很大的轉變。

▲紀錄片《三清》桃園青埔青昇宮開鏡祈福。（圖／記者楊淑媛攝）

陳毅表示，拍紀錄片很耗心神跟時間，當遇到民間信仰題材後，也一度掙扎要不要嘗試拍攝。陳毅坦言，自己很在意的信仰文化，卻被貼上滿滿的負面標籤，甚至面臨傳承的困境，他覺得很可惜。於是在前年(2021)10月，帶著劇組展開超過一年的田野調查，跑遍各縣市數10間宮廟，真誠與各廟互動交流，也受到各廟方熱烈歡迎，許多宮廟主委都高齡80歲了，還堅持要來廟接待劇組，讓劇組非常感動。

▲紀錄片《三清》桃園青埔青昇宮開鏡祈福。（圖／記者楊淑媛攝）

非影像科系出身的陳毅，在18歲那年接受桃園城市紀錄片培訓，自此拿起攝影機記錄身邊的故事，上一部作品是以高中生日常為題材的《1819》，該片在台積電青年築夢計畫奪下優勝、flyingV募資五十萬達標，順利在公視第三台、Catchplay+等平台播放，也巡迴台大等數十間學校，深獲好評。

包括：市議員張桂綿、錢龍、魏筠、彭俊豪、市府新聞處長羅楚東、民政局副局長藍品畯、前立委陳學聖、代表行政院副院長鄭文燦的前民政局長陳靜航、前市議員蘇家明及各宮廟主委等均出席開鏡活動。

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