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永福辦親師生電影院　台灣影史首部院線黑面琵鷺生態紀錄片！

▲台南市永福國小辦理首場「看好電影學特教」研習進修計劃，前往「真善美劇院」，觀賞今年最值得闔家欣賞的生態紀錄片「守護黑面琵鷺」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永福國小辦理首場「看好電影學特教」研習進修計劃，前往「真善美劇院」，觀賞今年最值得闔家欣賞的生態紀錄片「守護黑面琵鷺」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永福國小辦理首場「看好電影學特教」研習進修計劃，配合4月2日「國際關懷自閉症者日」宣導活動與永福兒童節系列活動，前往永福戶外教室「真善美劇院」，觀賞今年最值得闔家欣賞的生態紀錄片「守護黑面琵鷺」。

兒童節前的首波觀影活動共有20多位親師生和永福特教學生與肯納青年，報名參與這次電影研討會。永福國小楊淑晏校長說，人文關懷的精神在現今台灣社會需從小扎根，永福以跨領域學習的方式，結合特殊教育與環境教育中的人文關懷精神，特別的是以看電影的方式進行學習研討！

▲台南市永福國小辦理首場「看好電影學特教」研習進修計劃，前往「真善美劇院」，觀賞今年最值得闔家欣賞的生態紀錄片「守護黑面琵鷺」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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特別值得一提的是，永福在觀影前配合語文領域和自然與藝術領域課程，讓孩子們先閱讀本電影真實故事的說明，例如，為何「黑琵先生王徵吉的生命歷程」會被形容成「和黑面琵鷺交換靈魂的人」？主角黑琵先生王徵吉在面對喪妻與罹癌雙重打擊下仍能保持樂觀態度？

永福特教老師賴育誠說，紀錄片《守護黑面琵鷺》，是生態攝影導演梁皆得歷時30年、走訪多國拍攝的作品，記錄著一群台灣人守護黑面琵鷺的故事，全片輾轉30年，飛越千萬里，波瀾壯闊的空拍場面，捕捉從繁殖區到渡冬區黑面琵鷺的遷徙姿態與繁殖的生態，而且台灣人始終鍥而不捨地守護著黑面琵鷺的行動，深深觸動人心。電影並觸及了黑面琵鷺棲地遭商業開發破壞等刻不容緩的生態保護議題，讓在場的親師生深思，是極適合全家一同在兒童節連假觀賞的電影。

永福特教老師們也表示，目前也有多位星星兒超級熱愛戶外攝影，當然要帶著星兒和班上同學們一起力挺！而且是多數場景都在台南的國片！特別的是，會後還有星星兒和小朋友們認真的研究起來，在3百多年前的黑面琵鷺，有沒有飛過當時的台澎兵備道署，也就是現在的永福校址！此舉令永福老師們相當佩服這部電影引發的同儕間的正向學習的力量！

永福特教組長周育偉老師也說：「能專注且多年持續地完成一件事就是很幸福的事！如同片中主角人物黑琵先生王徵吉一樣！為了讓觀影更深入，老師們也機會教孩子們觀影禮儀，同時結合「美學教育」等課程的學習整合」。

▲台南市永福國小辦理首場「看好電影學特教」研習進修計劃，前往「真善美劇院」，觀賞今年最值得闔家欣賞的生態紀錄片「守護黑面琵鷺」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

發起這次觀影活動的永福陳誼紋老師說，一直以來在班級中都會有特殊的孩子，普通班學生和特教生融合在一起最需要的就是「同理心的融入」！！透過本年度永福戶外教室於「真善美戲院」觀影「守護黑面琵鷺」的模式，再加上老師的引導，可以逐漸培養小朋友們對於人文關懷的同理心，進而引發在生活上的具體行動！永福國小表示，希望大家在觀影後都能保持創造奇蹟的正向能量，同時以行動力關心整個教育發展，一起培養帶著走的幸福熱血！

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