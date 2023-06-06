台中捷運被中央卡很久？交部提計畫4變更待釐清　澄清未耽擱

▲台中捷運藍線計畫仍在審查中。（資料圖／台中捷運提供）

記者李姿慧／台北報導

台中市長盧秀燕日前提及台中捷運藍線被中央卡很久，交通部今(6日)晚間指出，台中捷運經費增加65%，且路線和機廠位置皆有調整，另還有聯外轉乘規劃等議題，皆尚待國發會整合協調，皆是按照審查作業要點審議，協助地方政府釐清，並無耽擱審議時程。

交通部今晚間表示，交通部辦理地方捷運建設計畫審查，係考量都市發展、大眾運輸系統整合、經費合理估算及營運永續，均依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，辦理初審及召開審查委員會議審議，透過專家學者及機關代表組成委員會依公正審查程序審議，並協助提供使計畫可行應補正重點，協助地方政府修正完備捷運建設計畫內容，共同爭取捷運計畫順利核定推動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中台中捷運藍線可行性研究，行政院於107年10月3日核定，總經費981.49億元。台中市政府110年3月4日首次函報台中藍線綜合規劃，最近一次112年3月13日函報，總經費1,615.14億元。

交通部指出，台中捷運計畫審議過程，內容出現變更需釐清，包括計畫經費增加65%，由可行性研究計畫經費981.49億元，至綜合規劃總經費達1,615.14億元，較可行性研究經費增加633.91億元，需釐清妥適性及責任歸屬。

此外，計畫路線也有調整，交通部表示，該計畫路線由原經鎮南路、青年路路段改行至台灣大道，並由地下改高架，相關車站位置亦配合調整移動。西屯路段(B9站~B12站路段)由高架改地下，並於台灣大道安和路口增設B12站與中港轉運站，需釐清轉乘規劃妥適性。

另還有車站聯外轉乘規劃及出入口規劃妥適性，以及機廠位置調整，相關機廠之車輛儲放容量空間規劃及設施規劃配套需再釐清。

交通部表示，交通部雖已於112年4月18日函報行政院審議，惟上述議題仍存在，尚待國發會協調整合。另交通部強調，台中捷運藍線計畫審查，係依捷運審查作業要點規定循序審議，並依各單位所提意見協助地方政府釐清，審議時程並未耽擱，亦未影響地方政府推動捷運建設。