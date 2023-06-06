多元計程車「松機接客」喊卡！400輛車怒包圍交通部　要王國材踹共

記者李姿慧、李宜秦／台北報導

松山機場原研擬今年4月1日試辦多元化計程車接機，不過事後該計畫夭折，今(6月6日)下午400多輛多元化計程車、小黃包圍交通部、繞行行政院陳情，指控交通部次長與租賃車公會一場餐敘後，該計畫就遭暫緩，要求交通部長王國材一周內徹查、交部次長下台，否則將「紮營」交部30天抗議。

▲不滿松山機場試辦多元化計程車接客暫緩，400多輛計程車包圍交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

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不滿松山機場研擬4月試辦多元化計程車接機計畫喊卡，台灣數位平台預約接送從業人員產業工會、台北市計程車駕駛員職業工會今號召400到450輛小黃、多元化計程車赴交通部抗議，怒吼「圖利財團、不管司機死活」，並包圍行政院慢速繞行，向行政院送交陳情書。

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾表示，這是第一次多元化計程車跟小黃一起在交通部抗爭，上周松山機場開協調會，某租賃公會理事長宣稱他跟交通部次長吃飯，要求4月開放多元化計程車接客要審慎，被直播上網，而那場飯局後，松機試辦多元化計程車接客計畫遭交通部次長批示「暫緩實施」。

▲不滿松山機場試辦多元化計程車接客暫緩，400多輛計程車包圍交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

李威爾不滿表示，2萬2500個司機因為一場飯局權益喪失，平常司機要見交部次長根本不可能，連交部路政司長都見不到，更何況要吃飯，但只要有錢、有關係，再大的官都可以見得到，這就是我們台灣現在的官；松山機場多元化計程車試辦計畫，只因一個人、一場餐會被擋下來。

工會今也提出3大訴求，第一，要求恢復松機多元化計程車接客試辦計畫；第二，要求針對小黃、多元網約車召開「網約車專法」公聽會，制定屬於網約車規範；第三，澈底解決白牌車違規問題。

李威爾也對交通部長王國材喊話，要求一周內徹查該案，調查是哪個次長因一場餐會後暫緩該試辦計畫，並告訴司機如何處理次長，次長一個餐會讓全台2萬2500個司機權益喪失，他們要求次長要下台，將給交通部長王國材一周的時間交人，否則下周工會將拿出100萬連續申請30天交通部前路權，搭帳篷在交通部抗議30天。

▲不滿松山機場試辦多元化計程車接客暫緩，400多輛計程車包圍交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

對此，交通部長王國材今出席觀光活動受訪回應，多元計程車車身不需要黃色，可透過手機、網頁從App叫車，雖是計程車車牌納管，但經營有彈性；針對進松山機場這件事，現行規定除排班計程車外，小客車租賃業有人預約才能進去，現行多元化計程車不能進松機接客，業者希望空車禁松機載客，上月曾跟業者討論，各方反對聲音很大，是否開放不是抗爭就可以馬上來做，現行遊戲規則是如此，要改變也要尊重其他聲音。

王國材強調，目前可以空車在松山機場載客的為排班計程車和租賃車，多元化計程車想進去空車載客，牽涉其他兩種車的權益，該案仍在討論中，上月討論反對聲浪大，未來希望透過理性溝通，不是用抗爭就能改變規則，相關權益者都應參與討論。