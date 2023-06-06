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不滿「松機接客」暫緩！400輛多元計程車抗議　交部：已積極研議

▲▼不滿松山機場試辦多元化計程車接客暫緩，400多輛計程車包圍交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲不滿松山機場試辦多元化計程車接客暫緩，400多輛計程車包圍交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

松山機場今年4月試辦多元化計程車接機計畫暫緩，400多輛多元化計程車、小黃包圍今(6日)交通部抗議，工會指控交部次長與租賃車公會一場餐敘後，該計畫就遭暫緩，要求交通部長王國材一周內徹查給交代，否則將「紮營」交部30天抗議。交部則回應，該案已積極溝通研議處理中。

不滿松山機場研擬4月試辦多元化計程車接機計畫暫緩，台灣數位平台預約接送從業人員產業工會、台北市計程車駕駛員職業工會今號召400到450輛小黃、多元化計程車赴交通部抗議，並包圍行政院慢速繞行、送交陳情書。

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工會今也提出3大訴求，第一，要求恢復松機多元化計程車接客試辦計畫；第二，要求針對小黃、多元網約車召開「網約車專法」公聽會，制定屬於網約車規範；第三，澈底解決白牌車違規問題。

交通部表示，計程車業界訴求恢復多元化計程車松山機場試辦計畫、訂定網約車管理辦法、車隊派遣服務費上限、掃蕩LINE違法白牌車社群等議題，均已積極溝通研議處理中。

交通部表示，有關多元化計程車松山機場試辦計畫暫緩辦理一事，係現行多元化計程車規定僅能接受預約載客，至於接受預約空車進入機場載客，尚不符目前《民用航空機場客運汽車管理辦法》有關松山機場計程車營運方式規定，已請民航局持續與相關業者溝通。

針對工會要求舉辦公聽會制定「網約車管理辦法」，交通部表示，平台業者雖非屬《公路法》規範特許經營事業，惟現行已有《計程車客運服務業申請核准經營辦法》，規範車隊派遣營運管理事項，平台業者與車隊為契約合作關係，如遇有派遣爭議，公路主管機關將督導車隊會同合作平台與駕駛協調處理。

▲▼不滿松山機場試辦多元化計程車接客暫緩，400多輛計程車包圍交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲不滿松山機場試辦多元化計程車接客暫緩，400多輛計程車包圍交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

至於掃蕩LINE違法白牌車社群及保障消費者一事，交通部表示，各公路主管機關針對白牌車違規營運事項，均依據交通部訂定「未經核准經營計程車客運業轄管劃分原則」持續查處辦理，公路總局也已請LINE公司配合刪除白牌車違規營運投稿內容，或對違法社群進行停權或刪除。

交通部呼籲，民眾應搭乘合法計程車以保障權益，後續對民眾檢舉未經核准經營汽車運輸業相關具體事證，各主管機關均將依規定查處及轉請LINE公司下架社群。

交通部強調，政府相當重視計程車產業發展與業者之心聲，近年來為協助計程車從業人員因應社會發展及提升營運環境，已陸續推動計程車數位轉型、多元化服務計程車，通用計程車等措施，協助提升服務品質，並開拓藍海市場。

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