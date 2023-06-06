中捷1死10傷事故近月　盧秀燕數度致歉「都是我的不對」

記者游瓊華／台中報導

台中捷運撞上興富發高樓墜落吊臂釀1死14傷，事故將滿一個月。台中市長盧秀燕今天表示，任何一個民眾受到傷亡市府的責任，因此她事發後第一時間趕到現場，向傷亡者、家屬致歉，至今仍相當自責，「不管是哪個領域的民眾，只要有危險、產生傷亡，我都有責任，都是我不對。」

▲中捷1死10傷事故近一個月，盧秀燕數度致歉「都是我的不對」。（圖／記者游瓊華攝）



▲民進黨籍市議員張芬郁、陳淑華、蕭隆澤、陳俞融、陳雅惠、謝佳宜等人，關心台中捷運事故。（圖／記者游瓊華攝）



台中市議會今天進行市政總質詢，民進黨籍市議員張芬郁、陳淑華、蕭隆澤、陳俞融、陳雅惠、謝佳宜等人，關心台中捷運事故，後續市府賠償、善後等作為。

▲中捷列車撞上興富發從高樓掉落的吊臂，釀1死14傷。（圖／民眾提供）



市長盧秀燕表示，國家運輸安全調查委員會預計11月公布事實資料報告，由於涉及機電、偵測等專業領域，需要專家調查，相關訊息以運安會為主，市府全力配合。對於此不幸事件，盧秀燕也數度在議事堂上致歉。

交通局長葉昭甫指出，針對該事件後續處理，市府積極趕辦相關事件，運安會也分組進行調查訪談，結果將統一發布，市府配合運安會進行行政程序、相關採證，上星期監察委員前來，市府備妥相關資料供委員視察，針對委員會提出的行政調查小組報告，交通局也積極彙整都發局、勞工局、法制局等各單位資料，力求資訊精準。