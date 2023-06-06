北市行人路權大執法　1個月取締3.8萬件！不禮讓行人只排第三

記者邱中岳／台北報導

北市交通大隊有鑑於國外媒體報導指出台灣交通險象環生，如同行人地獄，為維護行人通行安全特別成立專案小組，在2023年第2季加強行人交通事故防治計畫，光5月執行「行人路權大執法」，就取締交通違規3萬8466件，其中不禮讓行人就達4441件。

北市警察局制定2023年第2季加強高風險對象(高齡長者及行人) 交通事故防制計畫，另5月起配合內政部警政署規劃執行「全國擴大取締路口不停讓行人執法專案」及「行人高發事故路口精緻執法專案」，持續加強取締車輛不停讓行人等交通違規行為。

▲北市路權執法，取締交通違規3萬8466件，其中車輛不禮讓行人最多。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市警局5月執行「行人路權大執法專案」總計取締交通違規3萬8466件，其中取締「車輛不停讓行人」4441件、「行駛(騎樓)人行道」5899件、「人行道違規停車」2萬2447件、「行人違規」3889件及「移動式道路障礙」1790件。

另5月22日起針對本市100處行人高發事故路口，執行為期2週的精緻執法，統計5月22日起至6月5日止發生行人交通事故計2件、2人，較去年同期發生7件、受傷7人，減少5件、5人。

▲北市交通執法，針對各種違規進行取締。（圖／記者邱中岳翻攝）

臺北市政府警察局對於行人路權大執法，將比照當年取締酒駕、未戴安全帽一樣，持續貫徹執法，呼籲駕駛人和行人都需共同遵守交通規則，駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人。