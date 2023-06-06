已發聲明坦承督導不周　志明牛肉拉麵取消今日記者會

記者黃士原／台北報導

一名外送員4日在臉書發文指控，志明牛肉拉麵石牌店的店員將抹布水擰進煮麵鍋，引發民眾熱議，昨日下午老闆則是發出聲明稿，指出自己督導不周，除了向社會大眾致歉，即日起石牌分店將暫時歇業，而原本今（6）日要召開的記者會則是取消不開，老闆將全力進行石牌店的善後。

▲志明牛肉麵石牌店即日起暫停營業。（圖／記者黃士原攝）

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志明牛肉拉麵聲明全文如下：

各位記者女士先生朋友們，大家好，我是志明牛肉麵的負責人，許志銘。

首先，我要針對近日網友及媒體所報導的「抹布水擰進煮麵鍋」事件，造成社會上的紛擾，在此表達最深的歉意。

經調查，該行為是員工個人疏失，本人督導不周，在第一時間未能釐清真相，身為負責人，我會坦然面對、絕不推託，再次向社會大眾致歉。

即日起石牌分店將暫時歇業，未來我們會加強內部員工教育訓練，待完成訓練後，石牌店再擇期重新營業，我們也會主動聯繫衛生局進行稽查。

志明牛肉麵在台北市經營30逾年，口碑皆獲好評，過去多年也從未發生任何食安等相關問題，未來會將加強內部控管與訓練重拾大家的信心，謝謝大家。

此起「抹布水牛肉麵」事件是名外送員在臉書「爆怨公社」爆料，4日中午約11點50分前往志明牛肉拉麵石牌店取餐，在等店家備餐時，大約11點58分意外拍到店員用抹布擦拭餐檯，接著將抹布水直接擰進拿來下麵、燙菜的整鍋湯裡，看到當下只覺得反胃噁心，「我是不知道有沒有人能忍受這樣的舉動，至少我不能，打定主意不會再來吃這家牛肉麵。」

之後爆料外送員再透過「爆料公社」App公開4段總計12分鐘的影片證明，從他到店裡取餐等餐，到目擊抹布水下鍋繼續煮，再到他離開，那鍋煮麵水都有在使用，「一直到我離開都有在煮，根本沒有什麼換水一說。」在其中一段影片中，店員先是拿起菜單看一下，接著用抹布擦拭餐檯，然後將抹布水擰進鍋裡，暫時離開一下便又回來，抓了一把食材丟進鍋裡煮，最後裝進碗裡。