屏東死亡試車釀2死！　超殺排氣管狂噴白煙...原地燒胎囂張畫面曝

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

屏東高樹鄉廣福大橋附近河堤邊4日發生嚴重交通意外，車友在該路段舉辦車聚，每次放行2至4台機車進行飆車，沒想到4輛機車撞成一團，造成2死3傷，而事發前的畫面也曝光，約60人聚集在現場圍觀試車，還有騎士原地頻催油門燒胎，超長排氣管更是囂張到極點。

由影片中可看到，現場聚集大批人車，大約有60名騎士，不少機車都有改管，而一名改裝超長排氣管的騎士，在原地狂催油門，拉轉燒胎冒出大量白煙，隨後往前行疑似要與其他騎士競速，其他騎士則聚集圍觀。

▲屏東60人車聚畫面曝光。（圖／民眾提供）

▲▼現場約有60人在試車飆速。（圖／民眾提供）

警方表示，4日下午4時6分獲報，屏東縣高樹鄉廣福大橋堤防附近有交通事故，到場發現是4輛機車連環撞。其中，20歲何姓男子與另兩位廖姓男子共騎乘3輛機車，原要前往霧臺遊玩，但因下雨而作罷，返家途中到河堤邊測試機車性能。何男因不熟路況，與43歲董姓男子搭載28歲潘男的機車發生對撞，又擦撞到2名廖姓友人的機車，導致19歲的廖男及43歲的董男死亡，另3人輕重傷。

▲後續發生4車追撞事故造成2死3傷。（圖／民眾提供）

警方後續傳訊部分證人及傷者製作筆錄後，得知當天有車聚在該處舉行，事前有在特定群組散發，不少車友聞訊參加，每次以2至4台為一組方式飆車，當天倒數第2組車友出發，超過時間未返回，以為他們先行離開，因此再放行下一批，不幸釀成事故，而檢方驗屍後也要解剖，確定死因，追查相關刑事責任。