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社會 社會焦點 保障人權

走失毛孩跳上外送員機車　無植入晶片...警靠這招找到失主

▲文山一分局復興所警員張嘉訓、柯涵克積極協尋幫毛孩找到主人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文山一分局復興所警員張嘉訓、柯涵克積極協尋幫毛孩找到主人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

日前北市文山區一隻毛小孩馬爾濟斯不明原因在街頭不慎走失，但毛孩居然不怕生，跳到路過「熊貓」送餐員的機車上賴著不肯下車。送餐員無奈之餘，打算載著毛小孩到鄰近派出所向警員求助，途經文山區木柵路、辛亥路路口時，巧遇復興派出所警員駕駛巡邏車經過，送餐員說出上情後將毛孩託付給警員幫忙協尋。

文山一警方表示：復興所警員柯涵克、張嘉訓日前凌晨2點外出巡邏時，遇到熊貓送餐員騎到警車旁求助；對方無奈表示，拾獲一隻迷路的瑪爾濟斯，「牠自己就跳上機車賴著不走」。

▲文山一分局復興所警員張嘉訓、柯涵克積極協尋幫毛孩找到主人。（圖／記者張君豪翻攝）

警員看到該犬雖其頸部無任何項圈，毛色相當漂亮，警員研判係民眾飼養愛犬走失，將毛小孩帶返所內，並通知動保所人員來描晶片，但走失犬隻並無植入晶片。

警員嘗試聯繫當地華興里里長陳峙穎，拜託里長將毛小孩照片發到臉書社群網站。所幸經過一晚，飼主在臉書看到愛狗走失協尋啟事，趕到警所領回心愛的毛小孩，並感謝員警的熱心協尋。

文山一警方呼籲民眾：家中若有飼養毛小孩，出門時務必配戴遛狗繩。警方也建議幫寵物植入晶片、配戴名牌或可供辨識的配件，一旦不慎走失，亦可迅速通知飼主認領。

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