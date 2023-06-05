牛肉麵店反控抹黑！擰抹布水「1細節」網看怒洗1星：完全不怕人看

記者曾筠淇／綜合報導

一名外送員4日在臉書上貼出影片，指控石牌某知名牛肉麵店的店員將抹布水擰進煮麵鍋。事後業者雖出面澄清，但不少網友認出店家後，都在Google評論上刷1星，直呼「老闆、店員自己吃嗎」、「抹布水好味道，香濃無法擋」。

實際上Google查詢該店，店名已被改成「XX（店名）牛肉抹布水拉麵店」，評價剩下1.8顆星。不少網友留言評論，「抹布水湯底，濃郁有味」、「湯頭厲害了」、「美味祕方不藏私大公開」、「牛肉麵美味的祕密」、「抹布水，真香，我超愛的，不給一星對不起自己」。還有網友直呼，「天哪！我上次還去吃，告訴我這不是真的」、「抹布水！我吃過兩次牛肉湯餃，想想都怕」。

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▲牛肉麵店被改名。（圖／翻攝自Google）

其中更有網友仔細看了影片後表示，「擠水入鍋的動作一氣呵成，小哥想必也是有練過的」、「影片裡擠抹布水擠得那麼『行雲流水』的，完全沒有羞恥心，煮麵的地方，就在門口，完全不怕有人看」、「挺噁心的，看那樣的行為絕不可能是臨時舉止」。

▲網友留言。（圖／翻攝自Google）

回顧整起事件，外送員在臉書上貼出影片，指控石牌某牛肉麵店的店員用抹布擦完桌上的水後，就將抹布水擰進煮麵鍋內。影片曝光後，疑似是業者或相關人員的網友出面回應，「沒看事實，你這個外送員就亂抹黑我們家」，他們店員是在換水，才會用抹布清潔桌面，而麵水也已經要換了，不可能拿那桶水煮給客人吃，「我們店裡有監視器，我們也已經報警了」。

▲疑牛肉麵店相關人員回應爆料者。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

不過，該外送員後來則在「爆料公社」APP上公開4段總計12分鐘的影片證明，從他到店裡取餐等待、目睹店員把抹布水擰進鍋內，再到他離開，那鍋煮麵水都一直在使用，「一直到我離開都有在煮，根本沒有什麼換水一說」。

事後店家老闆再出面喊冤，強調麵杓已經疊起來了，代表準備換水，因為擔心菜瓜布的鐵絲會殘留，所以都會請店員盡量用抹布清洗，他們後來有換水，不可能用那桶煮麵水煮給客人吃，不怕大家查。此外，店家今（5）日臨時暫停營業，預計明（6）日開記者會統一說明。