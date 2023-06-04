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外送員冒雨「5條腿送餐」！跛腳畫面同行鼻酸：都是為生活

記者柯振中／綜合報導

如果不是為了生活，誰願意這麼做？近日全台各地時常下起大雨，若在外面騎車，多少會受到影響，不過一名女子日前目睹，有名外送員冒著大雨送餐，過程中還「5隻腳走路」，強忍不適的模樣讓人看了相當佩服又鼻酸，影片曝光後，瞬間引發熱烈討論。

一名女子在「外送員的奇聞怪事」分享影片，近日因為天氣不穩定，時常下起一陣一陣的大雨，沒想到她3日目睹一名外送員冒雨送餐，且進入住處時腳上打著石膏，使用助行器前進，「5隻腳走路」的模樣讓她相當佩服，直呼「覺得很猛」。

依據影片畫面，這名外送員頭戴安全帽、身上還穿著雨衣，且左腳有打石膏，行動相當不便，但還是拿著4腳助行器走路，一瘸一拐地將餐送到指定地點才離開。

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▼一名外送員左腳打石膏，卻仍拄著四腳助行器送餐。（圖／翻攝臉書／外送員的奇聞怪事）

▲▼一名外送員左腳打石膏，卻仍拄著四腳助行器送餐。（圖／翻攝臉書／外送員的奇聞怪事）

令人催淚的影片曝光，不少同行無奈感嘆，「都是為了生活、逼不得已，不得不跑」、「為了生活，又有誰願意在受傷的時候還在工作呢？祝福他早日康復」、「我看到的話，一定直接上去幫忙，不然於心不忍啊」、「我看到的話，一定直接上去幫忙，不然於心不忍啊！」

不過，有些人則認為，因為沒有穿著外送員的服裝，可能只是去買飯的民眾，而非工作中的外送員。對此，拍攝的女子則回應，這名外送員將餐點放在外送桌以後，就緩緩離開現場，看起來應是外送員無誤。

 

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