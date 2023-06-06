法院認證人妻外遇警察前男友　夫1原因錯失200萬賠償

記者黃翊婷／綜合報導

徐姓女子婚後與鄭姓前男友「舊情復燃」，不僅相約出遊、同住旅館，還互傳「你比我老公更像老公」、「這次妳要吃事後」、「所以我要戴的意思」等露骨訊息，被台中地院法官認定侵害正牌老公曾姓男子的配偶權。然而，曾男提告求償200萬元，卻因為超過2年時效，最終被法官裁定駁回，全案仍可上訴。

▲曾男抓包徐女在離婚之前，就與鄭姓前男友發生婚外情。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

曾男在判決書中提到，和徐女是在2017年11月結婚、2018年8月離婚，但徐女和鄭男從2018年6月起就有曖昧互動，不僅相約出遊、同住旅館房間，還互傳「我想你，你比我老公更像老公」、「那妳快啊，離一離，我要娶起來」、「這次妳要吃事後（避孕藥）」、「所以我要戴（保險套）的意思」等露骨訊息，讓他大受打擊，同時也認定這就是造成夫妻倆離婚的原因，憤而決定提告求償200萬元。

鄭男和徐女則辯稱，曾男出示的LINE對話紀錄根本看不出來是誰，而且時間都不明確，對話內容也沒有侵害配偶權，兩人之間是清白的；退一步而言，縱使他們有侵害配偶權的行為，曾男在2018年9月就知道了，卻拖到2022年12月才說要提告，早已超過2年時效。

對此，台中地院法官認為，LINE對話截圖雖然有一部分未顯示暱稱，但大頭貼都相同，內容提及「一般市區的人民保母沒有跟我一樣好的」，也與鄭男的警察職業一樣，加上2018年7月的宅配單據截圖、兩人合照截圖比對，可見對話雙方確實就是鄭男與徐女。

此外，鄭男曾明確表示，等到徐女離婚之後，想要與她結婚並照顧徐母，兩人也曾一起討論服用事後避孕藥、戴保險套等與性行為有關的話題，可見兩人的關係早已超越一般男女正常交往的範疇，確實侵害曾男的配偶權。

然而，法官接著指出，曾男在2018年9月意外發現妻子手機內的外遇對話，當時便將對話內容翻拍保存，足以認定他在2018年9月就知道這件事情，卻一直等到2022年底才說要提告，並於2023年1月正式向法院提告求償，期間相隔4年多，早已超過2年請求權時效，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。