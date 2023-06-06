老公突離家半個月　一句「結果寶寶真的來了」讓正宮崩潰

記者黃翊婷／新北報導

蘇姓人夫2022年7月起突然拋下妻子與兩名未成年子女，從此離家不回，蘇妻一度緊張到報案失蹤協尋，半個月後經朋友告知才知道，丈夫跑去和蔡姓女子同居，並在LINE裡互傳「結果寶寶真的來了」、「老婆」等訊息，氣得決定提告求償60萬元。新北地院法官審理後，判蘇男和蔡女應連帶賠償45萬元，全案仍可上訴。

▲蘇男突然離家出走，妻子等了半個月才知道丈夫外遇，小三還懷孕了。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

蘇妻在判決書中主張，2016年6月間與蘇男結婚，之後育有兩名未成年子女，但丈夫自2022年7月起突然離家不回，她一度緊張到向警方報案失蹤協尋，同年7月19日丈夫的朋友看不下去，傳來手機翻拍畫面，她才知道丈夫在離家期間都與蔡女在一起，不僅有多張親密出遊合照，LINE對話內容甚至顯示他們已有「愛的結晶」，讓她大受打擊，因而決定提告求償60萬元。

蘇男和蔡女經過法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

新北地院法官檢視兩人的LINE對話紀錄內容，蔡女曾向蘇男表示，使用驗孕棒檢驗之後發現懷孕，男方不僅回答「結果寶寶真的來了」，還以「老婆」來稱呼女方，可見蘇妻主張兩人有婚外情並懷孕的事情，屬實有據，考量到雙方的社會地位、經濟收入、受侵害程度等因素，最終判蘇、蔡兩人應連帶賠償45萬元較為合適，全案仍可上訴。